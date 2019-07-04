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четверг, 04 июля 2019 13:56

"У потребителей нет выбора. Мы единственные поставляем им электроэнергию" - в "Энере-Винница" объяснили небывалые очереди и гигантские суммы в платежках

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С 1 января жителям Винницкой области поставляет электроэнергию новая компания - "Энера Винница".

В течение 6 месяцев с начала ее создания к ней до сих пор выстраиваются длинные очереди потребителей. Людей возмущают непонятные начисления в квитанциях за электроэнергию.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  В " Энере-Винница "объяснили небывалые очереди и гигантские суммы в платежках
В " Энере-Винница "объяснили небывалые очереди и гигантские суммы в платежках

- Потребители приезжают из-за своих долгов, которые указаны в счетах. Если их насчитали, то действительно надо обратиться в центр обслуживания клиентов и разобраться с этим. Не обязательно сразу ехать. Для начала достаточно позвонить. Если не удастся с первого раза, то с другой - обязательно. Можно еще нам написать письмо. Дополнительно ездим по селам и на собрании объясняем, чтобы не ехали и не тратили деньги и время, - говорит Gazeta.ua заместитель директора "Энера Винница" Наталья Петровская.

- Откуда берутся долги, если люди платят ежемесячно?

- Вовремя не поступают средства на счет "Энера Винница". Речь идет об оплате электроэнергии в терминалах, кассах "Укрпочты" и банках. В квитанциях всегда указывается дата, до которой нужно произвести оплату. Поэтому рекомендую заплатить за 10 дней до нее для перестраховки или через 10 дней после получения квитанции. Быстрее доходит оплата через терминалы Приват24 "Приватбанка". Дополнительно скоро будет работать функция оплаты в личном кабинете на сайте. Это будет лучший вариант оплаты.

Вторая причина начисленных долгов - потребители неверно подают показатели счетчика. Счета формируем на основании их, которые предоставляет оператор "Облэнерго" или контроллеры. Также потребители звонят нам и предоставляют свой вариант показателей. Они расходятся в цифрах. Получается путаница. Нужно снимать показатели счетчика четко с 1 по 4 число каждого месяца и предоставить через смс, вайбер, внести в личном кабинете или позвонить в колл-центр.

- Почему показатели счетчика предоставляем двум компаниям - "Энера" и "Облэнерго"?

- "Винницаоблэнерго" является распределительной компанией. Он в свою очередь имеет тоже контролировать показатели. В частности, в случае кражи. Также они следят за счетчиками правильно ли они работают.

- Сейчас потребители получают счета с тремя вариантами оплаты. Люди теряются. Почему не можете упростить квитанции?

- Наши программисты занимаются совершенствованием счета, чтобы люди не путались в них. Сейчас счет в разработке. В принципе, в квитанции все понятно. Просто надо внимательно разобраться в ней. Там предлагаем платеж с авансом. Мы рекомендуем оплатить заранее прогнозируемую сумму. Например, есть много работников. Люди едут и хотят заранее оплатить, чтобы родные не проникались этим и им не выключили свет. Преимущественно такие оплаты проводят в зимний период. Хотя выключить электроэнергию могут только после того, если человек не платит в течение 3 месяцев и то ему сначала присылают письмо-предупреждение.

- Если не в состоянии сейчас создать упрощенную понятную квитанцию, обьясните четко какую сумму из квитанции платить потребителю?

- Если потребитель уверен, что у него нет долгов, он ежемесячно оплачивал потребленную электроэнергию, то платить исключительно ту сумму в графе, где указана начисленная за предыдущий месяц. На другие варианты оплат не надо обращать внимания.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  В " Энере-Винница "объяснили небывалые очереди и гигантские суммы в платежках
В " Энере-Винница "объяснили небывалые очереди и гигантские суммы в платежках

- Назовите самые проблемы, с которыми сталкиваетесь?

- Бывают технические сбои в работе - в обмена данными, передачи и упорядочение показателей между нами и "Винницаоблэнерго". Недавно проводили сборы как улучшить работу. В первую очередь взялись за счета, получают потребители. Пока их совершенствуем. Также чтобы уменьшить очереди людей в офисы "Энер-Винница" создали рабочие места в прозрачных офисах на "Вишенке", "Старом городе" и на "Замостье". Там ежедневно сидит работник "Облэнерго" и "Энер". Потребитель может сразу с двумя компаниями решить свои вопросы. Еще дополнительно наши сотрудники проходят стажировку и будут сидеть в ЖЭКах. Они будут принимать потребителей пока в Виннице. За полгода с каждым месяцем очереди уменьшаются. Если в феврале был аврал, то сейчас ситуация выровнялась. Людей стало меньше.

- По всем вопросам люди до сих пор обращаются на горячую линию в "Винницаоблэнерго". Что входит в обязанности работников "Энера Винница"?

- Мы занимаемся вопросом отопления, льгот, субсидий, зелеными тарифами, заключаем или меняем договоры расчетов. А "Винницаоблэнерго" - всеми другими техническими вопросами. Они отвечают за линии елекропередач, поломки или замену счетчика.

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- На сайте президента появилась петиция против "Энера Винница". Люди требуют провести финансовую и антикоррупционную проверку. Что думаете по этому поводу?

- Мы готовы к этим проверкам. Они являются плановые и внеплановые. Если петиция наберет 25 тысяч подписей, сделаем выводы, проанализируем ошибки. Будем видеть. Мы только создались и как в каждой компании в начале работы возникают проблемы. Их пытаемся решать максимально быстро. Надеялись, что за два месяца все образуется. Но не получилось. Программисты обещают что за пару месяцев процесс работы усовершенствуют.

- На энергетическом рынке Винницкой области альтернатива выбора поставщика электроэнергии, ваши конкуренты?

- У потребителей нет выбора. В Винницкой области только мы на рынке, кто может им поставлять электроэнергию.

После запуска нового рынка электроэнергии для населения никаких изменений не произошло, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Тарифы сохраняются на уровне июня месяца. Поэтому граждане никоим образом не почувствуют никаких ухудшений, это точно. А что меняется? Происходит переход на прямые договоры и биржевое определения цены электрической энергии, прежде всего для промышленных потребителей.

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Дата
04
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