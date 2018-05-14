У мужчины забрали авто за чужие долги

В Виннице забрали авто за чужие долги. Фото: vn.depo.ua

В винничанина Игоря Самборского конфисковали машину. Ее бывший владелец задолжал банку полмиллиона гривен по кредиту.

Машину - "девятку" Игорь купил шесть лет назад по доверенности. В таких случаях авто числится на продавца. Винничанину удалось в суде доказать, что он собственник. Суд снял арест с транспортного средства, а Самборского признали владельцем, передает телеканал Украина.

Когда водитель попал в небольшую аварию, полиция попыталась изъять авто, так как оно по-прежнему считалось в органах исполнительной службы арестованным за долги бывшего хозяина. Полиция не стала входить в положение. В итоге, несмотря на то, что Игорь приковал машину к дереву цепью, ее, дождавшись, когда он отлучится, забрали на штрафплощадку.

Самборский заявил об угоне. В полиции считают, что поступили по закону.

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Осенью 2018 вступает в действие закон, предусматривающий новые штрафы за неуплату парковки. Документ также легализует фото и видеофиксацию нарушений ПДД. За некоторые правонарушения водителям грозят только штрафы. За некоторые - предусмотрена уголовная ответственность.