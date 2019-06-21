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пятница, 21 июня 2019 15:16

Трагедия на воде - как действовать, чтобы спасти утопленника

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Трагедия на воде - как действовать, чтобы спасти утопленника
сли произошел трагический случай, нужно вынуть человека из воды и до приезда спасателей попытаться восстановить в него дыхание. Фото: Прикарпатье

С начала года в Украине на водоемах утонуло 285 человек, из них 25 - дети.

Такие данные дает ДСНС Украины в Полтавской области.

Частыми причинами трагедий называют отдых на не обустроеных пляжах и алкоголь.

Ассоциация рыболовов Украины дает советы, как уберечься от трагедии на воде. Что делать, чтобы спасти утопленника.

"В населенных пунктах официальных пляжей явно не хватает, и люди вынуждены отдыхать у воды на "диких" местах отдыха. Пляж предусматривает пребывание санитарной и спасательной службы, уборку и дезинфекцию, кабинки для переодевания, лежаки, наличие питьевой воды и туалетов. В диких местах всего этого нет. Люди, которые отдыхают в таких местах, могут рассчитывать только на свою рассудительность и опыт", - отмечают в ассоциации.

"Также не стоит оставлять малолетних детей без присмотра вблизи водоемов, не заходить в воду самому, не злоупотреблять спиртными напитками на берегу и не купаться в нетрезвом состоянии, не делать необдуманных, экстремальных поступков на воде, не переоценивать собственные возможности".

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Если произошел трагический случай, нужно вынуть человека из воды и до приезда спасателей попытаться восстановить в него дыхание. Для этого необходимо: уложить пострадавшего животом к себе на колени, чтобы дать воде вытечь из дыхательных путей. Определить наличие пульса, реакцию зрачков на свет, наличие самостоятельного дыхания. Если этого нет - срочно начинать сердечно-легочную реанимацию.

"Наложить руки на середину грудной клетки, нажатие выполнять прямыми руками. После каждых тридцати нажатий - два вдоха. Их желательно делать через платок. Продолжать до прибытия врачей или восстановления у пострадавшего собственного дыхания и сердцебиения. Когда восстановится дыхание - положить пострадавшего на бок, укрыть, чтобы согреть".

16 июня в Полтаве погиб человек. Утонул в Ворскле. Происшествие случилось около 19:00 на пляже в районе Дублянщине.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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