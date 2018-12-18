Торговца украинскими девушками задержали в метро

Мужчина занимался поиском, подбором и вербовкой девушек для использования в порнобизнесе в Королевстве Испания. ФОТО: Национальная полиция.

Полицейские задержали мужчину, который вербовал молодых женщин с целью сексуальной эксплуатации в Испании. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.

47-летнего преступника задержали 17 декабря в переходе метро Студенческая в Харькове.

"Злоумышленник совместно с 58-летним мужчиной, который объявлен в международный розыск, и неустановленными лицами организовал на территории Харькова поиск, подбор и вербовку молодых женщин для использования в порнобизнесе в Королевстве Испании", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в подземке преступник встретился с одной из девушек. Тогда передал ей 400 грн для покупки билетов на автобус в аэропорт "Борисполь", 20 евро и распечатанные авиабилеты.

Всех завербованных женщин полицейские вернули домой.

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Кроме того, открыли уголовное производство по статье о торговле людьми (ч. 2 ст.149 УК Украины). Задержанного поместили в изолятор временного содержания. В отношении него избрали меру пресечения - содержание под стражей.

В Киевской области 45-летний мужчина насиловал своих 2 дочерей 14 и 15 лет и снимал с ними порно, которым торговал в Даркнете.