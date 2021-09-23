Терехов провалил подготовку Харькова к новой волне Covid-19 - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 198
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1521
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 378
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 360
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
4 Просмотров: 4752
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 549
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 558
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 936
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 936
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 675
Фото
Все фото
4
4
3
16
4
СБУ прикрыла 50 тыс. аккаунтов, распространявших российскую пропаганду
СБУ прикрыла 50 тыс. аккаунтов, распространявших российскую пропаганду
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в &quot;Дії&quot;
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
Нетрезвый водитель снес с обочины двух подростков и скрылся
Нетрезвый водитель снес с обочины двух подростков и скрылся
Видео
Все видео
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
Чиновника ОГА и его адвоката взяли под стражу - подробности
Чиновника ОГА и его адвоката взяли под стражу - подробности
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
Девушки-подростки жестоко подрались посреди улицы
Девушки-подростки жестоко подрались посреди улицы
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 675
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2592
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1242
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 1215
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
четверг, 23 сентября 2021 14:26

Терехов провалил подготовку Харькова к новой волне Covid-19 - эксперт

  Комментировать
Терехов провалил подготовку Харькова к новой волне Covid-19 - эксперт
Политолог Светлана Кушнир: "Терехов потратил все деньги на пиар и провалил подготовку Харькова к COVID-19"

Руководство города Харькова во главе с и.о. мэра Игорем Тереховым провалило в очередной раз подготовку к новой волне коронавируса, в городских больницах пациентов с ковид-19 размещать уже некуда

Об этом в блоге на сайте "Корреспондент" написала политический эксперт Светлана Кушнир, сообщает Politeka.

По ее словам, после новостей о том, что харьковская городская власть обратилась к Минздраву Украины с просьбой "включить в список больниц, где можно размещать ковид-пациентов, городскую больницу №18 и роддом №2, потому как возможности трех основных клиник города уже исчерпаны, а 770 ковидных койко-мест заняты пациентами в разной степени тяжести течения болезни", резонно возникают вопросы об ответственности должностных лиц.

"Странно, что статистика последней недели, когда Харьковская область "вырвалась в лидеры" по количеству зарегистрированных больных, обогнав при этом Тернопольскую, Одесскую, Черновицкую, а главным очагом, естественно, был Харьков, никак не напрягала и.о. мэра-успешного городского менеджера Игоря Терехова? И даже вспомнить свои все обещания о том, как будет во всеоружии город встречать вирус – тоже, видимо, подзабылись?" – написала Кушнир.

Она также добавила, что "рост количества госпитализаций за период с 13 по 19 сентября подскочил на 50%. Врачи говорят, что сейчас болеющих харьковчан на стационаре и амбулаторно (легкая форма) свыше двух тысяч. Контакты заболевших, как мы помним, никто не отслеживает, то есть на самом деле можно множить цифру на 10, как говорят инфекционисты, и будет примерно реальная картина".

"О том, что кривая роста инфицированных пойдет вверх, иммунологи предупреждали, но разве это может остановить план-график избирательной кампании секретаря Харьковского горсовета, когда впереди маячит заветная дата 31 октября и день голосования за нового главу города? Встречи с коллективами, массовые мероприятия без соблюдения санитарных норм, концерты и празднования – это то, что привлечет избирателей на участки. А вот эта вся беда с ковидом – да как-то выжили весной, и сейчас переживем?" – возмутилась Кушнир.

По ее словам, городской бюджет мог бы позволить себе закупку нескольких десятков референс-лабораторий и сделать тестирование на ковид бесплатным, как и мог бы обеспечить за счет средств города закупку и монтаж новых автономных кислородных станций во все стационарные лечебные учреждения – ведь кислород все также остается единственным действенным компонентом лечения ковид-19. "Как мог бы город провести закупку хотя бы… носилок, которых банально не хватает(!) в той же четвертой неотложке, и пациенты могут часами ждать своей носилки, чтобы попасть из кареты "скорой помощи" в приемный покой или палату интенсивной терапии. Даже на выплаты медикам и своевременную оплату их труда, сделав региональные надбавки, как это сделали в Киеве, можно было бы изыскать деньги в городской казне. Но именно на все эти мероприятия денег в бюджете города нет", - отметила эксперт.

"А вот на лавочки и скверы, на тротуарчики и новые клумбочки – это всегда пожалуйста! – продолжила она, - Как же, надо же рейтинги поднимать, показывать, как наследник электоральных предпочтений покойного мэра Кернеса "любит город и всех харьковчан".

По словам Кушнир, в ближайшее время харьковские медики ждут повторения весеннего ужаса с наплывом тяжелых больных, а кто не выдерживает таких перегрузок, попросту увольняется. "Можно ли осуждать врачей и медсестер за это? Ведь ни для пациентов, ни для врачей городская власть так и не удосужилась улучшить условия, хотя вот для бегемотов и прочих обитателей Харьковского зоопарка денег для "создания человеческих условий" не жалела?" – подытожила эксперт.

Напомним, в последние дни Харьков находится в числе "лидеров" по количеству новых заражений коронавирусом и смертности. Так, за 22 сентября в Харьковской области выявлено 839 случаев заболевания коронавирусом, что в два раза больше, чем в Киеве.

Politeka
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Терехов провалил подготовку Харькова к новой волне Covid-19 - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом

Американец изготовил первую жвачку

От огнестрельного ранения скончался бывший соперник Кличко

Зигмунд Фройд умер после нескольких инъекций морфина

В Праге начали выдавать украинскую газету

Ураган унес жизни более 3000 человек

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 4 Просмотров: 18468
Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу
 Просмотров: 5742
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
7
 Просмотров: 5067
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 4 Просмотров: 4752
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов Просмотров: 3933
Новости Харькова
Харьковчане ассоциируют с достижениями Кернеса Добкина, а не Терехова - эксперт
Харьковчане ассоциируют с достижениями Кернеса Добкина, а не Терехова - эксперт Просмотров: 162
СБУ прикрыла 50 тыс. аккаунтов, распространявших российскую пропаганду
СБУ прикрыла 50 тыс. аккаунтов, распространявших российскую пропаганду
4
 Просмотров: 252
Установили дополнительные камеры на дорогах: где именно и когда заработают
Установили дополнительные камеры на дорогах: где именно и когда заработают Просмотров: 306
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"
4
 Просмотров: 576
Реанимация харьковской инфекционки полностью заполнена Covid-больными
Реанимация харьковской инфекционки полностью заполнена Covid-больными Просмотров: 387
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
4
Офис президента: Арестович лечит украинцев
4
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
4
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
Голосов: 207
Голосование Хотите, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок?
  • Да
  • Нет
Просмотреть