"Теперь каждый может позвонить в колокола" - в Виннице проводят экскурсии по собору

Фото: Ирина Кальченко

В Виннице начали проводить экскурсии по Свято-Преображенскому кафедральному собору. Уже 3 дня желающие могут прийти и за полтора часа обойти храм бесплатно. Создают по 2 группы ежедневно. Каждая группа состоит из 14 человек максимум.

Свято-Преображенский кафедральный собор-единственный в Украине, перешедший на сторону Украинской православной церкви. Возглавляет его митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Экскурсия началась в 14:00. Пришла раньше. Возле церкви массовое обсуждение.

"А что, надо было регистрироваться?", - спрашивает женщина экскурсовода Анастасию Стовпець. "Я искала вас вчера и сегодня целый день. По радио о регистрации ничего не сказали""

"Я зарегистрировался, а в списке себя не нашла", - подключается к разговору еще одна желающая попасть на экскурсию.

"Послушайте, у нас лимит. Максимум 14 человек могут сюда пройти. В часовнях опасно", - пояснила экскурсовод.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице проводят экскурсии по собору

Заходим в храм. Люди сразу достали мобильные телефоны и начали все фотографировать. Женщина, рядом со мной спрашивает:

"Что-то на голову надевать надо?".

"Нет, как вам удобно так и идите", - говорит экскурсовод.

"Ну ничего себе. В Европу идем!", - выкрикивает и начинает смеяться.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице проводят экскурсии по собору

Поднимаемся на колокольню. Лестница слишком узкая и ведет по кругу. Ощущение, как будто поднимаешься в небо на самолете. На 15 строчке начинает крутиться голова. Становится душно.

"Если кому-то станет плохо, говорите, останетесь внизу", - говорит Анастасия.

Спрашиваю, бывали ли уже такие случаи.

"Сама иногда чувствую, что становится плохо. Но были случаи, что людей начинало тошнить от жары и возвращались вниз", - говорит.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице проводят экскурсии по собору

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Поднялись на колокольню. Все не уместились, поэтому несколько человек стояли на лестнице. Кто-то снимал панораму на город из окон. Кто-то говорил по телефону.

"Теперь каждый может позвонить в колокола", - после этих слов все оставили свои дела.

Спрашиваю, были ли случаи, что прохожие жаловались на лишний шум.

"Таких случаев не было, однако, для того, чтобы не возникало дискомфорта и паники – есть требование звонить по очереди. Одновременные колокола – звук тревоги", - говорит экскурсовод.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице проводят экскурсии по собору

После этого, сделали селфи и начали спускаться вниз. Это оказалось намного сложнее, чем подниматься. Очень низкий потолок. Были случаи, когда люди не замечали и бились головой.

Спустились в комнату, где поет хор во время службы. Она находится выше и оттуда можно было рассмотреть весь храм.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице проводят экскурсии по собору

После хоровой пошли в часовню. На потолке размещены 5 икон, нарисованных художниками. Говорят, что это самые старые фрески, которые остались еще со времен Николая І.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице проводят экскурсии по собору

"В честь нашей встречи, храм угощает вас кренделями и виноградом. Чтобы вы почувствовали обряд причастия", - говорит Анастасия и раздает желающим подарки"

На каждом крендели есть записка из Библии.

Автор: Ирина Кальченко Крендели с библейскими записками

"Такие экскурсии проводим впервые, поэтому решили угощать людей чем-то вкусным. Это не идет в убыток, поскольку мы сотрудничаем с пекарней, которая доставляет нам эти крендели", - говорит пресс-секретарь Вінницько-Барской епархии Православной Церкви Украины иерархии онах Софроний (Чуприна).

После своеобразного причащения нас передают в руки отца Владислава (Демченко). Он ведет нас в длинный коридор. На стенах висят сотни фотографий. Среди них вручение Томоса, различные посвящения и встречи с президентами Украины.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице проводят экскурсии по собору

"Несмотря на то, что наши "друзья" из московского патриархата каждое воскресенье делают нам сюрпризы, мы решили показать людям собор изнутри. Мало кто знает, что здесь проходил освящение Михаил Коцюбинский, Симон Петлюра. Был Николай i, Николай II. Таким образом, хотим познакомить винничан с храмом поближе", - говорит секретарь Винницко-Барской епархии Православной Церкви Украины противодиакон Владислав Демченко.

Выходим на внутренний двор, который полностью закрыт. Вход только из храма.

"На воле у священников очень много соблазна. Поэтому здесь они могут отдохнуть и побыть наедине", - объясняет Владислав.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице проводят экскурсии по собору

Спускаемся к подземному храму. Здесь проходят крещение. Для маленьких детей специально сделали маленькие подсвечники и иконы. Отец Владислав открыл секрет написанных икон.

"На многих иконах, казалось бы, не тем боком изображена Библия или дома. Секрет заключается в том, что не мы смотрим на Бога, а он на нас. Икона – это потустороннее отражение", - пояснил Владислав.

Автор: Ирина Кальченко Отец Владислав

Украинские церкви Московского патриархата перестали переходить в УПЦ. Последний раз переход состоялся 8 мая. Тогда к Православной церкви Украины присоединилась религиозная община села Новомихайловка Донецкой области.