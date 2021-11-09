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вторник, 09 ноября 2021 11:18

"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал

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&quot;Такую сц*куху выплодила&quot;: в аптеке Запорожья произошел &quot;масочный&quot; скандал
В Запорожье женщина без маски устроила скандал. Фото: pixabay.com

Посетительница аптеки в Запорожье устроила скандал. Женщина зашла в помещение без маски и угрозами реагировала на просьбу аптекаря надеть ее.

Соответствующее видео распространил "Zабор Запорожье" в Telegram. Когда произошел инцидент, не сообщают.

Женщина без маски оскорбляла аптекаря и угрожала ей увольнением.

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"Ушла отсюда. Маме своей скажи спасибо, что такую ​​сц*куху выплодила необразованную. Как хочу, так и захожу. Тебя здесь завтра не будет", - сказала скандалистка.

После оскорблений в адрес сотрудницы раздраженная женщина покинула аптеку, хлопнув дверью.

Пользователи сети отреагировали на увиденное:

"Ну захотелось женщине поскандалить";
"Вот и живем. А потом удивляемся, что происходит с нами";
"Может, у нее новая помада, а никто не оценил и заставляли надеть маску".

В Киеве в супермаркете между покупательницей и охранником произошла драка. Инцидент случился на ул. Берковецкой. Охранник сделал женщине замечание и попросил надеть маску. Она отказалась.

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