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пятница, 02 апреля 2021 15:26

Таинственный поджигатель регулярно устраивает пожары в селе на Черкащине

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Таинственный поджигатель регулярно устраивает пожары в селе на Черкащине
За последний месяц случилось три пожара. Фото УГСЧС

В селе Крапивна Золотоношского района неизвестные жгут хозяйственные постройки крестьян. На одном углу с начала года произошло полдесятка пожаров. Полиция поджигателей пока не нашла.

"Только за последний месяц произошло три пожара, - жалуется местный житель 63-летний Василий Опрофат с улицы Школьной. - Горят сараи и гаражи. Кто-то поджигает около полуночи. Дважды сгорели хозяйственные постройки у дачников и один раз - в местной жительницы. В дачников сгорели гаражи, но машин там не было. Каждый раз на место приезжают спасать пожарные из Золотоноши. Частично тушим своими силами. Поджигателей еще ни разу не видели".

Местные жители имеют несколько версий происходящего. Озвучивают их неохотно.

"Есть несколько версий, но чтобы кого-то подозревать надо иметь основания. А их нет. Полиция ходила по селу. Основной вопрос - кого вы подозреваете?" - рассказывает Василий Владимирович.

Опрофат говорит, что спит одетым.

"Раньше ложился в спальне, а теперь лежу одетым у окна. Чувствую, что скоро в сарае буду спать. Сон никудышный, потому что все время прислушиваешься, настораживаешься".

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Крапивна - в 11 километрах от районного центра. Во времена Гетманщины село было сотенным и полковым городом. Сейчас здесь живут 1200 человек.

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