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четверг, 27 января 2022 05:30

Святая Нина вымолила у Бога христианство для Грузиия

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Святая Нина вымолила у Бога христианство для Грузиия
Равноапостольная Нина принесла слово Божие в Грузию. До ее появления там жили язычники, согласно христианским преданиям. ФОТО: pravoslavna.volyn.ua

27 января христиане вспоминают святую равноапостольную Нину, просветительницу Грузии. Она жила в III-IV вв.

Святая Нина родилась ориентировочно в 280 году в городе Коластры, находившемся в местности Каппадокия – ныне это территория Турции. С детства девочка увлеклась рассказами родителей о жизни Иисуса Христа.

В 12 лет с родителями попала в Иерусалим. Там ее папа Завулон получил благословение от Патриарха на служение Богу в пустыне, а мать стала дьяконессой при храме Гроба Господня. Маленькую Нину взяла на воспитание благочестивая женщина Нианфора. Она учила ребенка основам христианства и водила его по святым местам.

"А где находится хитон (древнее название рубашки. – Gazeta.ua) Христа Спасителя, о котором сказано, что его делили между собой воины?", - спросила однажды Нина у своей наставницы.

Воин, которому достался хитон, забрал его на Кавказ и сейчас риза хранится в городе Мцхета, ответила Нианфора. И добавила, что в той местности живут язычники, еще не слышавшие Евангелия.

Будущая святая стала молиться Богородице, чтобы она помогла внедрить християнство на территорию, которую сейчас занимает Грузия. Вскоре Дева Мария приснилась Нине.

"Нина, иди в Иверию (так тогда называли местность, где сейчас находится Грузия. – Gazeta.ua) и проповедуй там. Я буду твоим покровом", – сказала Богородица и дала девушке крест, сплетенный из виноградной лозы.

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Его Нина и увидела в руках, когда проснулась. Пошла к патриарху и, несмотря на юный возраст, получила благословение на путешествие. По дороге в будущую Грузию Нина пережила холод и голод, но все претерпела и досталась нужной земли, согласно церковным книгам. Однажды она увидела, как люди идут на гору поклоняться идолу. Стала молиться Богу, чтобы обратил их к истинной вере. После этого небо затянуло облаками, а в идола попала молния. Люди испугались.

"Есть какой-то другой Бог больше нашего?", - растерянно спрашивали, по христианским преданиям.

Практически с этого времени Нина стала открыто проповедовать Евангелие и призывать всех принять христианство. К ней стали подходить многие женщины, которые просились в ученицы.

Осуществив свое предназначение, Нина мирно умерла в 335 году. Ее мощи хранятся в Бодбийском женском монастыре в Грузии.

Вчера христиане вспоминали святых Ермила и Стратоника Сингидонских. Они были друзьями и приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа в IV в. Обоих язычники сначала подвергли пыткам и избиениям, а затем утопили в реке Дунай.

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