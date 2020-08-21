Свежо: какой будет погода на выходных перед Днем Независимости

Какой будет погода на выходных 22, 23 августа. Фото: Фейсбук-страница Натальи Диденко

На выходных в Украине 22 и 23 августа будут дожди. Жара спадет. Атмосферный фронт спровоцирует осадки особенно на Левобережье Украины.

"Завтра, 22 августа, короткие ливни с грозами, наиболее вероятны в Николаевской, Херсонской областях, Запорожье, в Крыму, Донецкой и Луганской областях, а также достигнут Днепра с районами. На остальной территории сухо", - сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В западной части Украины - самая высокая температура в стране, на юге: +25...30°С.

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"Неожиданно свежо будет на юго-востоке и, что логично, на севере Украины: + 22...25°С. В центральных областях и на Харьковщине дневной максимум будет крутиться около +24...28°С", - сообщила Диденко.

В Киеве дождь с грозой будет вечером 21 августа и ближайшей ночью.

Днем в субботу в столице будет сухо, ясно и комфортно, +25°С, добавила Диденко.

Осень в Украине побрызгает дождями и дважды согреет бабьим летом. Зима наступит с незначительным похолоданием, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - зимним бабьим летом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.