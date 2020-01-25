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суббота, 25 января 2020 09:49

Сухо и солнечно: синоптики порадовали погодой на выходные дни

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Сухо и солнечно: синоптики порадовали погодой на выходные дни
intuitcia Погода на 25 января: стихнет ветер и будет облачно с прояснениями

Сегодня, 25 января, в Украине будет облачно с прояснениями. В южных и западных областях — малооблачно.

В северных и восточных частях страны прогнозируется небольшой снег с дождем, возможно усиление ветра от 9 до 15 м/с, передает facenews.

На западе Украины температура воздуха составит +3...+6°С.В северных и центральных областях температура воздуха составит +2...+3 °С.

"В воскресенье наш европейский антициклон даст щелчок северо циклона, в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег. 25-го января на севере и востоке еще удержится порывистый, до сильного, западный ветер. Температура воздуха в ночные часы от 2 тепла до 4 мороза, днем ​​25 января + 2 + 6 градусов, 26-го января + 3 + 9 градусов. В Киеве в субботу будет облачно и еще ветрено, в воскресенье будет светить солнышко и стихнет ветер. Запланируйте погулять в воскресенье, будет хороший день", - пишет у Facebook синоптик Наталия Диденко.

Температура воздуха в столице ночью около нуля, 25-го января 2 градуса, 26-го января +4, +5 градусов.

С понедельника в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса, осадки подойдут 29-го января, в среду, следовательно, метеопатам приготовиться.

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В восточной части столбики термометров будут варьироваться в пределах +2...+4 °С. На юге страны ночью прогнозируется −2...0 °С, днем воздух прогреется до +4...+8 °С.

24 января Украина оказалась между мощной северной цикличностю но не менее масштабным антициклоном, который охватывает практически всю континентальную Европу.

В большинстве областей преобладает сухая погода, лишь в Житомирской, Киевской затянет облаками, а на Черниговщине, Сумской и Харьковской вероятность небольшого дождя или мокрого снега. Ветер постепенно угомонится, с сильного перейдет в умеренный.

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Дата
25
января

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