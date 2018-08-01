Суд вынес приговор пенсионеру, который шпионил в пользу России

Песионера, который работал на Россию, приговорили к 12 годам тюрьмы. Фото: REUTERS

В Харькове осудили пенсионера, который собирал для России сведения о оборонные заказы.

В поле зрения Службы безопасности Украины злоумышленник попал в августе 2017 года.

Он собирал сведения о государственном оборонном заказе, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

30 июля суд признал мужчину виновным в государственной измене. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Осужденный находится под стражей. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

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В сентябре 2017 года сотрудники контрразведки СБУ совместно с Управлением спецслужбы в Харьковской области приостановили на территории региона деятельность агентурной сети российской военной разведки, которую возглавлял 84-летний Мехти Логунов. Житель Харьковщины по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из 18 человек. В ее состав входила агентурно-боевая группа и информаторы. Куратор группы находился в российском Белгороде. Сотрудники спецслужбы зафиксировали неоднократные визиты главаря группы на Россию для получения заданий. Во время обысков у злоумышленника нашли компьютерную технику и мобильные телефоны, 14 носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа, адреса электронных ящиков с паролями и пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ. У других участников агентурной сети обнаружили оружие и боеприпасы. Правоохранители задержали организатора сети после получения тайных данных относительно военных разработок в рамках государственного оборонного заказа.