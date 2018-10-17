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среда, 17 октября 2018 09:20

Суд над Зайцевой: адвокат потерпевших сообщила об очередной проблеме

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Суд над Зайцевой: адвокат потерпевших сообщила об очередной проблеме
Представители компании Lexus в Украине не смогут помочь установить скорость движения авто фигурантки смертельного ДТП на Сумской в ​​Харькове Елены Зайцевой. Фото - Народная Правда

Представители компании Lexus в Украине не смогут помочь установить скорость движения авто фигурантки смертельного ДТП на Сумской в ​​Харькове Елены Зайцевой. Объяснили - не имеют такой технической возможности. Об этом написала адвокат Лариса Матвеева в Facebook, опубликовав официальный ответ Lexus в Украине.

Юрист обратился к Lexus с просьбой установить скорость во время срабатывания подушек безопасности и за пять секунд до этого.

"Мы надеялись получить дополнительную информацию, более подробно проанализировав данные компьютера "Лексуса". С помощью сторонних специалистов подготовили запрос официальному представителю в Украине и получили ответ, что помочь нам в сущности ничем не могут", - написала Матвеева.

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Она объяснила, что скорость движения и другие данные в аварии должны быть записаны в память компьютера.

"Получение этих данных решило бы вопрос со скоростью движения именно в конкретный момент - в момент срабатывания подушек безопасности, то есть была привязка к событию и к времени. Но "Лексус" ответил, что такой технической возможности у них нет, поскольку оборудование, необходимое для такой диагностики, в Украину вроде бы не завозилось", - отметила адвокат.

Накануне, 16 октября, в Киевском райсуде Харькова должно было состояться заседание по делу масштабного ДТП на ул. Сумской. Однако обвиняемая Елена Зайцева внезапно пожаловалась на здоровье и не смогла прийти с конвойной комнаты в зал суда. Ей вызвали "скорую". Заседание перенесли на 24 октября.

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