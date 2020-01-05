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воскресенье, 05 января 2020 17:34

Строительство дороги через "Барабашово": Заместитель Кернеса пытался давить на главу Харьковской ОГА

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Строительство дороги через &quot;Барабашово&quot;: Заместитель Кернеса пытался давить на главу Харьковской ОГА
Фото: depo.ua

В Харькове стали известны подробности совещания по вопросам строительства дороги через ТЦ "Барабашово".

Как сообщили Depo.Харьков представители Ассоциации предпринимателей и лидеры профсоюзных организаций ТЦ "Барабашово", предприниматели, которые приняли участие во встрече с председателем Харьковской ОГА Алексеем Кучером 3 января, возмущенные поведением первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Не смотря на то, что Алексей Кучер предоставил возможность обеим сторонам – как предпринимателям, так и так называемым "инициативщикам" – высказать свое мнение относительно ситуации, что сложилась, как только предприниматели попытались донести свою позицию до губернатора, "инициативщики" при активной поддержке Игоря Терехова всячески пытались сорвать встречу. В результате Алексей Кучер был вынужден предупредить их, что прекратит общение, если провокаторы не успокоятся", – рассказали присутствующие на встрече представители Ассоциации предпринимателей и лидеры профсоюзных организаций ТЦ "Барабашово".

По их словам, особенно бросались в глаза многочисленные попытки Терехова навязать свой сценарий совещания. "Он пытался перебивать собеседников, давить на оппонентов "голосом", давать указания председателю облгосадминистрации и откровенно искажать факты", – рассказали предприниматели.

Также коммерсантов возмутило нежелание представителя городской власти и немногочисленных членов "инициативных групп", которые в большинстве своем не имеют никакого отношения к "Барабашово", вести диалог. "Замечание о том, что "инициативщики" не ведут деятельность на "Барабашово", соответственно, не могут представлять мнение предпринимателей, остались, как всегда, не услышанными, что в очередной раз подтверждает наше мнение о том, что строительство дороги – лишь прикрытие очередной попытки рейдерского захвата рынка", – рассказали предприниматели.

Напомним, что 3 января по инициативе председателя Харьковской областной администрации Алексея Кучера состоялась встреча представителей Харьковского городского совета, ТЦ "Барабашово" и предпринимателей. Совещание было посвящено строительству дороги через территорию ТЦ "Барабашово", в результате чего около 10 тысяч предпринимателей может потерять работу. Ранее эксперты отмечали, что строительство магистрали не решит транспортных проблем города.

В декабре несколько тысяч предпринимателей рынка провели ряд акций протеста под харьковским городским советом с требованием прекратить рейдерский захват ТЦ и не поддерживать инициативу мэра Геннадия Кернеса по строительству дороги через "Барабашово".

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Дата
05
января

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