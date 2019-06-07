Фото: naparise.com

4 июня в Виннице стартовал проект "Лучший художник".

Ежедневно с пяти утра на улицах Винницы можно встретить 26 художников из разных стран с красками и мольбертами - участников Международного пленэра "Лучший художник". Каждый выбрал для себя интересную историческую локацию и воспроизводит ее на холсте, сообщает "На Париже".

"Я раньше бывал в Виннице, но только проездом. В таком конкурсе участвую впервые. Город красивый, дарит вдохновение и побуждает к творчеству. В моем городе подобные мероприятия не проводятся, поэтому я рад, что мне удалось пройти в финал, получить новый опыт и поделиться своим творчеством с винничанами, которые на финале будут смотреть на мои работы и работы моих коллег ", - рассказывает Кирилл Дубовик из Житомира.

5 июня самая многочисленная группа художников работала у Винницких Муров. И хотя рисовали на одной локации - картина у каждого разная и по-своему уникальна.

"Лучший художник" отличается тем, что здесь можно познакомиться как с молодыми художниками, так и опытными, причем из разных стран мира. Такой формат позволяет представить себя и перенять опыт коллег, работающих в других техниках ", - отмечает одесситка Злата Шишман.

Участники конкурса будут создавать картины с пейзажами и достопримечательностями до 14 июня. Художники должны написать минимум по четыре работы каждый. Их произведения будет оценивать жюри, в состав которого входят ведущие украинские и мировые художники, искусствоведы, представители организаторов и партнеров пленэра.

76-летний уманец Иван Сердюк З0 лет создает картины из соломки. До этого художник изучал чеканки по металлу, керамике, флористику. Говорит, соломка - очень древний материал, поэтому больше всего его картин именно с нее.