Старшина избил солдата к потере селезенки

Свидетели инцидента предоставили свои показания военной службе правопорядка и полиции. Фото: img.tsn.ua

В воинской части в Яворове на Львовщине старшина избил подчиненного солдата.

Инцидент произошел во вторник, 17 июля, во время учебного процесса, - об этом пишет ZAXID.NET

"Солдат Вячеслав Явный положил голову на парту во время занятия. Это спровоцировало нападение старшины Сергея Липянина, который в этот момент вошел в помещение ", - рассказал военнослужащий 45-й отдельной артиллерийской бригады Николай Задорожный.

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Старшина подошел к 27-летнему солдату и нанес ему удары в живот. В результате избиения Вячеслава Явного госпитализировали. В районной больнице Новояворовска пострадавшему удалили поврежденную селезенку.

По словам Николая Закордонца, старшина Липянин уже не раз агрессивно вел себя во время общения с солдатом Вячеславом Явным, в частности, толкал его.

Военнослужащий считает, что старшина систематически превышает служебные полномочия, чувствуя безнаказанность из-за родственных связей с начальником штаба воинской части А2943 Романом Глудиком.

Пострадавший военнослужащий Вячеслав Явный родом из г. Городок. Хмельницкой области. Сейчас солдат находится на лечении в военно-медицинском клиническом центре Западного региона. Свидетели инцидента дали показания военной службе правопорядка и полиции.

Пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины подтвердила факт нападения на солдата. Открыли производство о нарушении уставных правил внутренней службы. Предусмотренный срок наказания по этой статье - 10 лет лишения свободы.

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