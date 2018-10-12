Старинные вышивки, обереги: показали колоритный быт украинского казачества

В выставочном зале Винницкого областного краеведческого музея открылась 70-я выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Центральной темой выставки - быт украинского народа и казачество, поскольку открылась она накануне Дня украинского казачества и религиозного праздника Покровы, пишет vinnitsa.info.

Посетители могут познакомиться с лучшими работами винницких мастеров и мастериц. Среди них - вышиванки, живопись, резные изделия, писанки, гончарные изделия, ткачество и вышивка. Всего на выставке около 1300 работ.

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Аналитики маркетов отмечают рост спроса на товары ежедневного потребления (одежда и обувь, техника и электроника, косметика), выбор хендмейд как подарков и рост масштабов осознанного потребления (продажа и покупка подержанных вещей).