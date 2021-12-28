Старинные балерины и клоуны: как 100-летними игрушками украшают елки в доме Короленко

Старинными игрушками, которым больше 100 лет, украшают елку в Полтавском литературно-мемориальном музее Владимира Короленко.

Это ежегодная традиция. Ее в свое время основал сам писатель, проведший в усадьбе последние годы жизни. Перед новогодними праздниками всегда с семьей украшал елку. Звал знакомых и друзей в гости.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала в музее и расспросила знаменитую традицию, которой придерживаются десятилетиями. Поговорила с работниками об истории старинных украшений.

Фото: Ольга Стенько

ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК

– Владимир Галактионович любил собирать детей в гости. Организовывал литературные утренники, разнообразные праздники, не исключением были и предновогодние. Пышнео новый год, как таковой, в семье не отмечали. На Рождество, которое до 1918 года отмечали 25 декабря, собирали вокруг елки всех соседских детей. Для них готовили подарки и угощение, – рассказывает ведущий научный сотрудник Полтавского литературно-мемориального музея В. Г. Короленко Людмила Ольховская. – День 25 декабря был для Короленко особенно праздничным – у его матери Эвелины Иосифовны был день рождения.

"С рождественским Сочельником совмещено для меня столько воспоминаний детства: у нас на Волыни в этот день не едят до первой звезды. А вечером – длинный стол с белоснежной скатертью, сено на столе и дедух в углу как воспоминание о хлеве, в котором родился Христос", – пишет Короленко в автобиографической повести "История моего современника".

Автор: Ольга Стенько Воспроизведенный интерьер столовой комнаты показывает ведущий научный сотрудник Полтавского литературно-мемориального музея В. Г. Короленко Людмила Ольховская

На праздник в дом общественного деятеля приглашали детей, независимо от уровня достатка их семей: Короленко сознательно не разделял общество на классы и слои. Гости и хозяйские дети всегда праздновали вместе, общаясь и участвуя в праздничных забавах.

– Кто бы ни приходил в дом к Короленко, его всегда кормили. Первые и вторые блюда подавались сначала взрослым, а затем детям. А сладости наоборот – сначала детям ставили. И это – в будни. А по праздникам было еще веселее, – продолжает Людмила Ольховская. – Выделялись на это специальные бюджеты. Готовились подарки. Об этом у меня есть записанные воспоминания старых полтавчан, бывавших на этих утренниках. Многие впервые в жизни попробовали цитрусовые именно в доме Короленко. Был в Полтаве лимонщик, которому специально заказывались эти фрукты.

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Дети водили хороводы, пели и декламировали стихи, отгадывали загадки, которые любил задавать писатель. Для каждого без исключения ребенка в семье готовили подарки: книги с картинками, цветные карандаши и краски для рисования, механические ослики, лошадки, куклы.

Автор: Ольга Стенько В период рождественских и новогодних праздников в музее устраивают тематические экскурсии для детей. Возобновили традиции Короленковской елки

К вручению подарков подходили очень творчески, превратив церемонию в увлекательную игру. Дети получали символическую удочку, которую забрасывали из детской в ​​кабинет писателя, словно в зимнюю реку. А оттуда, как рыбку, вылавливали сюрприз-подарок, который на крючок цепляли взрослые.

Сейчас в музее наряжают две елки. Раньше ставили живые срезанные деревца, в последние годы используют небольшие искусственные деревья. В мемориальной части украшения используют подлинные. В выставочном зале – реплики, созданные в 2008 году студентами Полтавского педагогического университета.

Автор: Ольга Стенько Релики старинных елочных украшений в 2008 году изготовили студенты факультета изобразительного искусства Полтавского педагогического университета имени В. Г. Короленко

Эти украшения делали с использованием старинных технологий. Правда, материалы — в частности ткани, использовали современные. Такое решение приняли, потому что мастера побоялись реставрировать старые игрушки, чтобы не испортить.

СЕКРЕТНЫЙ ЧАЙ

В выставочном корпусе музея в канун нового года шумно. Здесь каждый день принимают детские экскурсионные группы со всей области. Школьникам устраивают мастер-классы по изготовлению елочных украшений по старинной технологии. Игрушки дети забирают себе на память.

Автор: Ольга Стенько Пятиклассник Ярослав Кузьменко показывает елочное украшение в виде клоуна в голубой шляпе. Сделал ее на мастер-классе в музее Короленко

– Моя игрушка – клоун. Мне понравился именно он, потому что смешной, весело улыбается. Дома повешу на елку, – показывает свою игрушку 5-классник из города Карловка Ярослав Кузьменко.

Вместе с одноклассниками спускаются по лестнице с деревянного крыльца мемориального корпуса музея. После экскурсии по музею детей угощают короленковским травяным чаем из 20 трав. Его разливает по бумажным стаканчикам сотрудница музея, пока дети фотографируются у елки.

– Чай завариваем по рецепту семьи Короленко из трав, добавляем один "секретный" ингредиент. Это цветки бархатцев. А вообще, сам рецепт травяного сбора никому не рассказываем, чтобы только в нашем музее посетители могли его смаковать. Чай целебный, подходит всем, кто его пил, даже добавку просят, – рассказывает научный сотрудник музея Светлана Емец.

Автор: Ольга Стенько Научная сотрудница музея Светлана Емец разливает "короленковский" травяной чай для детей, приехавших на экскурсию

Владимир Короленко с семьей переехал в Полтаву из Санкт-Петербурга в 1900 году. Сначала жил на квартире дома в самом центре города. Дом не сохранился – на том месте в 1909 году построили здание Дворянского и крестьянского банка – сейчас это здание управления СБУ в Полтавской области.

Летом 1903-го семья Короленко перебралась на тогдашнюю окраину города – в дом №1 по улице Мало-Садовой (ныне – улица Короленко, 1. – Gazeta.ua) на квартиру женского и детского врача Александра Будаговского. Заняли один из двух домов в усадьбе. Короленком не позволяли гулять в саду — в их распоряжении было только жилое здание, окна которого выходят на улицу. В этом доме писатель прожил последние 18 лет своей жизни.

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– Вместе с Владимиром Галактионовичем приехали его жена Евдокия Семеновна, дочь сельского священника Ивановского, и две дочери-подростки – София и Наталья. Жила с ними тетя, родная сестра матери Короленко. Собственной семьи не имела, поэтому была домоправительницей – руководила бытом. Имела польские корни. Изящные манеры семьи Короленко связывали именно с польским происхождением. За несколько лет младшая дочь Наталья выходит замуж, и в доме появляется ее муж и дочь, – продолжает Людмила Васильевна.

Автор: Ольга Стенько Елку в мемориальной части музея, воспроизводящего дома Владимира Короленко, традиционно украшают настоящими старинными игрушками

После смерти писателя 25 декабря 1921 правительство издало постановление о передаче дома Будаговских в собственность семьи Короленко. Через семь лет спустя старшая дочь София Владимировна открывает в доме кабинет-музей. Не имея собственной семьи, всю жизнь посвятила сохранению памяти своего отца. С 1940 года музей приобретает статус государственного, семья переезжает в соседнее помещение. София Короленко сдает часть комнат усадьбы бедствия коммунальные квартиры, а вырученные средства использует для функционирования музея – закупки дров на отопление, оплаты труда еще двух сотрудников заведения.

ВЫВЕЗЕННЫЙ КАБИНЕТ

В 1941 году, с началом немецкой оккупации, музей вместе с мебелью и ценными вещами эвакуируют. В военные годы усадьбу разрушает пожар. Вернувшись в 1945 году, София Короленко инициирует восстановление родительского дома, от которого остался фундамент, и в следующем году музей принимает первых посетителей. Второе здание отстраивают в 1953 году и усадьба приобретает первоначальный вид.

– Кабинет вывозили в эвакуацию. Потеряли многое, – говорит Людмила Ольховская. – Часть оставили в сарае Краеведческого музея, тоже горевшего. Но сараи уцелели. Часть вещей вернули в музей. Что-то было у полтавчан – брали без разрешения. Считается, что здесь рядом жила одна женщина, которая дружила с немцами, и те позволили ей забрать себе мебель из дома Короленко. Когда я здесь работала, в 1980-х годах эта женщина выезжала из Полтавы в Московскую область к дочери и продавала музею мебель. Согласно описанию, которое сделала внучка Короленко, которая была художницей, эта мебель выглядела идентично. К примеру, мы выкупили огромное напольное зеркало, стоящее у входа в мемориальной части музея.

Автор: Ольга Стенько Письменный стол, принадлежавший Владимиру Короленко, в интерьере рабочей комнаты писателя

До 1978 года в музее действовал только мемориальный кабинет писателя. Там были представлены его работы, рабочие записи на стендах и витринах. И еще советская пропаганда в виде портретов вождей. Мебель и вещи для наполнения мемориальной части музея, показывающего быт семьи писателя, собирали по старым семьям Полтавы.

– Игрушки именно Короленко не сохранились. Я работаю с 1979 года, так эти игрушки, которыми сейчас ежегодно наряжают елку, появились при мне. Из своих частных коллекций музею подарили полтавские семьи. Как и обустройство комнат вещами, которые сейчас можно увидеть в музее: и ломберный столик, и венские стулья – такие вещи были одинаковыми в домах одинакового состояния, – продолжает сотрудница музея.

Елочные украшения начала XX века искали, чтобы возродить в музее традиции Короленковских елок. Больше старинных игрушек передала семья Насветовых. Примечательно, что игрушки выглядят как самодельные. Собственно, такими они и были в начале прошлого века.

Автор: Ольга Стенько Старинное елочное украшение в виде яйца изготовлено из дерева и украшено тканью, декорировано бумажным рисунком. Внутри есть полость для подарка-сюрприза

– У нас есть открыточка, где внучка Короленко пишет "мы сами делали игрушки на новый год, потому что все "лиговские" пропали". Речь о Лиге спасения детей, созданной в Полтаве в 1918 году. Короленко был идейным вдохновителем и почетным главой этой благотворительной организации. Там тоже делались игрушки – для детей и новогодние украшения. К сожалению, эта часть экспозиции была потеряна, не вернулась из эвакуации, – объясняет Людмила Ольховская.

Для пополнения коллекции елочных украшений в музее в начале 1980-х организовали разовую творческую акцию. Попросили женщин старшего возраста изготовить новогодние игрушки так, как делали это в детские годы, пришедшиеся на начало века. Таким образом, в музее появились пышные балерины и клоуны с подвижными глазами и ушами.

Автор: Ольга Стенько Бумажные елочные украшения в виде танцовщиц изготовили для музея полтавчанки старшего возраста, которые с начала XX века еще помнили технологию

ЧАСЫ СО ВРЕМЕНЕМ СМЕРТИ КОРОЛЕНКО

Как и в каждом уважающем себя музее, здесь есть свои мистические истории и легенды. Хотя фактически жил и умер Владимир Галактионович в другом доме, сожженном в военные годы, здесь хранятся часы, которые остановила София Короленко в минуту смерти отца. Стрелки указывают время 10:39 вечера. Напротив, в углу, почти неслышно тикают маятником большие напольные часы. Людмила Ольховская рассказывает мистическую историю, связанную с ним.

– У нас часы остановились в день, когда исполнилось 88 лет со дня смерти Короленко. А мы никогда не доводим, чтобы они останавливались – мастер предупреждал, что надо, чтобы часы всегда шли. Это была пятница, 25 декабря 2009 года. Утром были на экскурсии в музее Гоголя. Вечером вернулись, были в этом доме, провели вечер памяти Короленко. Часы тогда точно шли, мы за этим следим. Утром субботы я работала, зашла в комнату окло 9:00, а часы остановлены и показывают время смерти Короленко.

Людмила Васильевна сперва подумала, что это смотрительница сделала. Но та категорически возразила, еще и подтвердила: накануне вечером часы показывали точное время и завода в них было еще достаточно.

Автор: Ольга Стенько Ведущий научный сотрудник Полтавского литературно-мемориального музея В. Г. Короленко Людмила Ольховская рассказывает таинственную историю, как большие напольные часы остановились на времени смерти Владимира Короленко на 88-ю годовщину

– Я часы сфотографировала тогда. Мы их снова запустили. А историю я стала рассказывать посетителям. И раз меня спросили, не задумывалась ли я, что восьмерка, если ее положить набок, образует знак бесконечности. Да еще две восьмерки! Тогда я и подумала, что таким образом Короленко нам в очередной раз сказал, что жизнь бесконечна. Потому что при жизни писал в одном письме: "Я теперь поднимаю глаза к небу. Жизнь представляется мне чем-то огромным — таким, что не начинается с нашего рождения и не заканчивается с нашей смертью. И думать, что человек умирает потому, что умирает его тело, это всё равно, что думать, будто работник умер, потому что орудия труда его износились". Думаю, что через часы он передал нам свое послание, – мечтательно улыбается Людмила Ольховская.

Сейчас часы идут неправильно, добавляет женщина. И действительно, в разгар рабочего дня стрелки указывают на 7:40. Хотя маятник продолжает свое, почти не слышное движение.

А за окном, так же неслышно, обильно сыплет снегом первая этой зимой вьюга.