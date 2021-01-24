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воскресенье, 24 января 2021 11:10

Спасатели предупреждают об опасности в Карпатах

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Спасатели предупреждают об опасности в Карпатах
В высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Фото: pixabay.com

В Украине 24-25 января значительно ухудшится погода. В воскресенье в Карпатах существует угроза схода лавин.

Про 3-й уровень опасности сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В связи с оттепелью и дождем 24 января в высокогорье Ивано-Франковской области и 24-25 января в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Сегодня из-за непогоды часть населенных пунктов на Правобережье Украины может остаться без света.

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Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 26 января украинцев снова ждет резкое снижение температуры - до 15-18 градусов ниже нуля днем ​​и 22-24 градусов мороза ночью - такая погода продержится до конца месяца.

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