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суббота, 05 сентября 2020 09:29

Спасатели предупреждают о порывах ветра - в каких областях

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Спасатели предупреждают о порывах ветра - в каких областях
5 сентября будет ветрено. Фото: Преступности.НЕТ

5 сентября погода в Украине местами будет ветреной.

"По данным УкрГидрометцентра, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м / с", - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Также 5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В выходные в Украине будет теплая погода. В некоторых регионах ожидаются грозовые дожди и шквалы.

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Дата
05
сентября

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