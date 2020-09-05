Спасатели предупреждают о порывах ветра - в каких областях

5 сентября будет ветрено. Фото: Преступности.НЕТ

5 сентября погода в Украине местами будет ветреной.

"По данным УкрГидрометцентра, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м / с", - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Также 5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В выходные в Украине будет теплая погода. В некоторых регионах ожидаются грозовые дожди и шквалы.