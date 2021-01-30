Спасатели предупреждают о подтоплении двух областей

Интенсивность подъема уровня воды будет составлять 1 - 5 сантиметров в сутки. Фото: Rachel Claire from Pexels

В течение 30 января - 1 февраля в реке Припять поднимется уровень воды в створе поста Речица.

Об этом сообщает ДСНС.

Интенсивность подъема уровня воды будет составлять 1 - 5 сантиметров в сутки. Осторожными следует быть жителям Ратнивского района Волынской области. Также риск подтопления есть в Ровенской области.

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В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 182 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.