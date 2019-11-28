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пятница, 29 ноября 2019 04:10

Создали первый мобильный "прозрачный офис"

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Создали первый мобильный &quot;прозрачный офис&quot;
vlasno.info

В Могилев-Подольском Винницкой области начал работу мобильный Центр предоставления административных услуг.

Жители сел района смогут получать услуги непосредственно на территории своей общины, сообщает Vlasno.info.

"Со всеми общинами подписаны договоры на обслуживание. Мобильный ЦПАУ будет выезжать в села по графику, - рассказывает мэр Могилев-Подольского Петр Бровко. - И жители района теперь не будут ездить в город, чтобы оформить документы или сделать выписку. Мобильный ЦПАУ будет предоставлять такие услуги, как и обычный Центр предоставления административных услуг".

Для обустройства мобильного ЦПАУ полностью переоборудовали "Форд-Транзит". Там установили стол, стулья, компьютер и прочее.

"Все крепко прикручено к полу, а компьютерное оборудование - к столу. Ведь ничего не должно сдвигаться с места во время движения автомобиля, - продолжает мэр. - В машине все продумано и сделано для удобства работников ЦПАУ и посетителей. Например, есть широкая подножка со стороны и пандус для людей с ограниченными возможностями сзади машины".

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Обычно оборудования мобильного ЦПАУ будет питаться от электросети сельсовета. На случай непредвиденных обстоятельств (если не будет света, например) в машине стоит генератор, а также дополнительная батарея.

Это первый мобильный ЦПАУ в Винницкой области. Заработал он при поддержке программы "U-LEAD с Европой".

На адаптацию ЦНАП закупят спецоборудования на сумму 70 млн грн.

Украинский позволят получать водительские права и документы для регистрации автомобилей в Центрах предоставления административных услуг.

Нововведение должно облегчить получение необходимых документов для граждан Украины, которые живут в селах, отдаленных населенных пунктах или объединенных территориальных общинах.

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