Создали онлайн-платформу для сбора денег пенсионерам

Создали онлайн-платформу для сбора помощи пожилым людям. Фото: tyzhden.ua

В Виннице создали онлайн-платформу для всех желающих, которые смогут помочь одиноким и малообеспеченным лицам и старикам деньгами, одеждой, лекарствами или продуктами питания.

Она заработала еще в конце 2018 года, основал его предприниматель Андриан Данилюк, сообщает радио "Город над Бугом".

На ресурсе указана информация о тех, кто нуждается в помощи, сумма средств, которую нужно собрать для каждого человека.

"Сайт - это обмен между теми, кто может оказать помощь, и кому нужно предоставить. Мы денег не берем, они идут напрямую тем, кто нуждается. Или деньги, или какая-то физическая помощь, еда, лекарства, одежду, – рассказывает Андриан Данилюк.

На платформе есть калькулятор общего баланса. Все, кто желает, могут помочь и самостоятельно связаться с человеком, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, чтобы перечислить деньги ей на карту или же зачислить определенную сумму на общий баланс и эти средства будут распределены в порядке очереди.

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Для получения или оказания помощи, необходимо позвонить по номеру телефона (067) 603 09 91 или написать на электронную почту – [email protected], а также инициаторы сотрудничают с социальными службами Виннице, которые собирают соответствующие заявки.