Создали онлайн-платформу для сбора денег пенсионерам

 
Ексклюзивы
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 414
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1512
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1638
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1107
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6381
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1593
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3168
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
Фото
Все фото
5
8
5
6
16
&quot;Фрукты дешевле чем колбаса&quot; - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
Без потерь и ранений: показали, как встречали нацгвардийцив с войны
Без потерь и ранений: показали, как встречали нацгвардийцив с войны
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Бодібілдерка продемонстрировала сексуальную фигуру в купальнике
Бодібілдерка продемонстрировала сексуальную фигуру в купальнике
Заманивали побрякушками и едой - как проходил необычный забег для младенцев
Заманивали побрякушками и едой - как проходил необычный забег для младенцев
Видео
Все видео
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Показали, как сельское поле усыпано тысячами цветов
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интервью
1/5
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 414
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1512
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6381
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4709
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4266
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
Просмотров: 180
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
пятница, 16 августа 2019 04:20

Создали онлайн-платформу для сбора денег пенсионерам

  Комментировать
  Создали онлайн-платформу для сбора помощи пожилым людям. Фото: tyzhden.ua
Создали онлайн-платформу для сбора помощи пожилым людям. Фото: tyzhden.ua

В Виннице создали онлайн-платформу для всех желающих, которые смогут помочь одиноким и малообеспеченным лицам и старикам деньгами, одеждой, лекарствами или продуктами питания.

Она заработала еще в конце 2018 года, основал его предприниматель Андриан Данилюк, сообщает радио "Город над Бугом".

На ресурсе указана информация о тех, кто нуждается в помощи, сумма средств, которую нужно собрать для каждого человека.

"Сайт - это обмен между теми, кто может оказать помощь, и кому нужно предоставить. Мы денег не берем, они идут напрямую тем, кто нуждается. Или деньги, или какая-то физическая помощь, еда, лекарства, одежду, – рассказывает Андриан Данилюк.

На платформе есть калькулятор общего баланса. Все, кто желает, могут помочь и самостоятельно связаться с человеком, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, чтобы перечислить деньги ей на карту или же зачислить определенную сумму на общий баланс и эти средства будут распределены в порядке очереди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилась необычная карта вакансий для людей с инвалидностью

Для получения или оказания помощи, необходимо позвонить по номеру телефона (067) 603 09 91 или написать на электронную почту – [email protected], а также инициаторы сотрудничают с социальными службами Виннице, которые собирают соответствующие заявки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали онлайн-платформу для сбора денег пенсионерам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 95785
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 24014
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 21924
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 21519
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 14925
Винница
Уникальное историческое здание сдают под гостиницу
Уникальное историческое здание сдают под гостиницу Просмотров: 756
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
 Просмотров: 1674
Леди из прошлого будет проводить экскурсии по городу
Леди из прошлого будет проводить экскурсии по городу
5
 Просмотров: 360
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
 Просмотров: 1170
Люди массово отравились в церкви: подробности
Люди массово отравились в церкви: подробности Просмотров: 936
Больше всего комментируют
35
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
5
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
2
Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Голосов: 458
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua