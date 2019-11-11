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вторник, 12 ноября 2019 04:25

Сотрудники снимали деньги с карт: рассказали подробности издевательств в психоневрологическом интернате

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Сотрудники снимали деньги с карт: рассказали подробности издевательств в психоневрологическом интернате
Психинтернат на Винничине издевался над пациентами. Фото: обозреватель

В Плисковскоv психоневрологическом интернате назначили ревизию после того, как правозащитники и чиновники Винницкой ОГА, 23 сентября, застали подопечных голыми и босиком без доступа к туалету.

"Назначен ревизия финансово-хозяйственной деятельности и проводятся экспертизы, ведь было отмечено, что подопечных ненадлежащим образом кормят, поэтому проверяется на что деньги были сняты с их счета. Проведение финансово-хозяйственной ревизии - это то, что предусмотрено законом. Производство открыто по ч. 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) ", - рассказали в винницкой прокуратуре, передает УНН.

Известно, что еще никому не объявляли о подозрении. Областной совет расторг контракт с директором интерната.

"Областной совет разорвал с ним контракт. И он сейчас находится на больничном. Врачи не позволяют ему пока по состоянию здоровья общаться, однако установлено, кто работал в ту смену. О подозрении еще не объявлено, ведь не закончилось досудебное расследование" , - отметили в прокуратуре.

Интернат работает в штатном режиме.

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Инцидент произошел 23 сентября, когда во время повторной проверки Плисковского психоневрологического интерната мониторинговой группой были выявлены нарушения, связанные с бесчеловечным обращением с подопечными интерната.

Во время посещения двухэтажного корпуса интернатного учреждения, мониторинговая группа обнаружила на втором этаже группу голых женщин, которые являются подопечными психоневрологического интерната, и были на ночь закрыты взаперти в правом и левом крыле коридора, без лица, к полномочиям которого входит дежурство и оказания необходимой помощи в исправлении человеческих потребностей, в доступе к воде и оказания немедленной необходимой первой домедицинской помощи.

В другом одноэтажном помещении интернатного учреждения, мониторинговая группа обнаружила обнаженных мужчин и женщин - подопечные психоневрологического интерната находились в одной большой комнате, а другие подопечные помогали им одеваться.

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