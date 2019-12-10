Составили рейтинг полиции, которой больше всего доверяют украинцы

Автор: vlasno.info Винницкая полиция вошла в тройку лидеров по уровню качества предоставления услуг

Винницкая полиция вошла в тройку лидеров по уровню качества предоставления услуг.

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала итоги пятого Всеукраинского муниципального опроса по заказу Международного республиканского института International Republican Institute (IRI). 54% опрошенных винничан довольны работой местной полиции.

Респонденты дали ответ на вопросы, касающиеся качества жизни в городах, среди которых были вопросы качества работы полиции и безопасности.

54% опрошенных винничан довольны работой местной полиции. Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, которое охватило 19200 респондентов.

Автор: ratinggroup Винницкая полиция вошла в тройку лидеров по уровню качества предоставления услуг

В ходе опроса на "отлично" оценили качество предоставления полицейских услуг 5% винничан, 22% дали оценку "хорошо", 27% - "средне", 14% - "плохо", 10% - ужасно и 22% опрошенных затруднились с ответом.

Деятельность полиции в целом одобрили 43% респондентов.

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Среди вопросов спрашивали, чувствуют ли себя жители в безопасности с наступлением темноты. 40% опрошеных чувствуют себя вполне безопасно, еще 25% ответили, что чувствуют себя скорее безопасно.

Статистическая погрешность для каждого города не превышала ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.

Автор: ratinggroup Винницкая полиция вошла в тройку лидеров по уровню качества предоставления услуг

Большинство украинцев выражают высокое доверие структурам в составе Министерства внутренних дел Украины, сообщает сайт МВД со ссылкой на данные социологического исследования Центра Разумкова. Согласно данным соцопроса, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) имеет наибольшее доверие граждан среди органов системы МВД - 64,2% (уровень доверия к спасателям увеличился на 3% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в феврале 2019-го).