Сообщили подробности вспышки сибирской язвы

Автор: Кореспондент Одесская область: всем животным Саратского района сделали прививки от сибирской язвы

В селе Николаевка-Новороссийская Саратского района Одесской области после обнаружения сибирской язвы наложили карантин только на двор, где жила корова. Он продлится до 28 октября.

Болезнь обнаружили случайно во время вакцинации животных.

"После того, как в селе Меняйловка 5 человек госпитализированы с диагнозом "сибирская язва", решили вакцинировать всех домашних животных в районе. Очередь дошла до села Николаевка-Новороссийская. У одного мужчины прививки делали 4 коровам. Одна из них, 8-летняя корова, умерла. Впоследствии анализы крови показали вирус сибирской язвы. Корову сожгли", - рассказывает Gazeta.ua председатель райгосадминистрации Антон Лобан.

Ранее сообщалось, что село закрыли на карантин до 28 октября. У одного из местных жителей обнаружили больную сибирской язвой корову. Люди не заразились.

5 человек госпитализированы с диагнозом "сибирская язва" в селе Меняйловка Саратского района Одесской области 2 октября. Кожа на руках покрылась гнойными ранами. Люди заразились от инфицированной коровы, которую резали в односельчанки. По словам главы села Лилиана Дикусара, пострадавшие уже вылечились. Больше больных не обнаружили. Всех животных вакцинировали. Обладательницы больной коровы купили новый холодильник. Ее бытовую технику сожгли вместе с мясом.