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среда, 24 февраля 2021 22:00

Сообщили о старте вакцинации в Сумской области

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Сообщили о старте вакцинации в Сумской области
На Сумщине стартует вакцинация от коронавируса. Фото: Reuters

Сумская область получила вакцину от Covid-19.

Завтра в регионе начнется вакцинация. Об этом повдиомив председатель Сумской ОГА Василий Хома в Facebook.

"Сумщина получила 14, 7 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneka. Завтра, в четверг - старт вакцинации" - отметил Хома.

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По его словам, первыми вакцинируют 10 работников мобильных бригад.

"Также будут вакцинированы еще 600 медиков, оказывающих помощь больным коронавирус. Также будет вакцинировано еще 1800 человек - это работники и люди пожилого возраста, которые находятся в интернатах", - рассказал Хома.

24 февраля, Киев от Минздрава получил 42,6 тыс. доз Covid-вакцин CoviShield. В городе подготовили 120 временных пунктов Covid-вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Также 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации. Их создали, чтобы не мешать процессу плановой обязательной вакцинации.

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