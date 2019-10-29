Социальная ответственность: одесское предприятие подарит городу садик на 200 детей (PR)

ООО "Камертон", которое реализует международный инвестиционный проект UNITY TOWERS на Гагаринском плато в Одессе, осуществит крупнейшую частную инвестицию в создание социального объекта в новейшей истории города.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В частности, планируется построить детский сад на 200 детей. Общая сумма инвестиций составит 80 млн. грн.

Согласно проекту, будущий детский сад разместится на двух этажах на площади более 1700 кв.м. В нем предусмотрены административные помещения, помещения пищеблока, спортивный зал, зал для занятий с детьми и тому подобное.

"Подчеркиваем, что будущий детский сад будет передан в коммунальную собственность Одесского городского совета. А значит будет не коммерческим, а коммунальным учреждением, которое будет служить в интересах всех жителей Гагаринского плато.

Также обращаем внимание, что заявления отдельных лиц о других характеристиках детского сада, о меньшей его площади или возможности удержания меньшего количества детей является сознательной ложью с целью дискредитации украинско-израильского инвестиционного проекта", - отметили в ООО "Камертон".

В компании добавили, что создание детского сада было изначально закреплено, как обязанность ООО "Камертон" перед обществом. В частности, это предусмотрено Градостроительными условиями и ограничениями для проектирования объекта строительства и Экспертным отчетом по проекту.

Справка: Украинско-израильский инвестиционный проект по строительству многоквартирного жилого комплекса UNITY TOWERS реализуется в Одессе ООО "Камертон". Стоимость проекта - 75 млн. долл. Проектировщиком выступила компания "Мегалайн Проект", подрядчик - компания "Эйч Пи Групп". Указанные компании уже на протяжении 25 лет реализируют различные инвестиционные проекты по всей Украине.