Сначала вытащил старшего, который шел на дно - коп спас семью с 2 детьми

Семью с двумя детьми, провалилась под лед в селе Березняки Лубенского района Полтавской, самостоятельно спас местный полицейский.

Это произошло в воскресенье 31 января, рассказали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Фото: pl.npu.gov.ua

Семья с двумя детьми - сыновьями 3-х и 13-ти лет в выходной день гуляла у реки Гребиха. Дети катались на санках. В одно мгновение радостные возгласы сменились криками о помощи.

"Мы решили с детьми прогуляться на реке. Фотографировались, катались на льду. И в один миг ребенок провалился вместе с младшим братом в воду", - рассказывает жительница села Березняки Ольга Бабич.

Автор: pl.npu.gov.ua Ольгу бабич и ее смесью из ледяной воды спас полицейский

Санки с младшим мальчиком были на замерзшем водоеме на расстоянии около 10 метров от берега, когда под ними треснул лед и ребенок оказался в ледяной воде. Пытаясь самостоятельно спасти ребенка, родители вместе со старшим сыном также провалились под лед.

Все могло бы закончиться трагедией, если бы в этот момент рядом не оказался старший инспектор сектора реагирования патрульной полиции Лубенского районного отдела полиции Ярослав Семенец.

"В тот день я проезжал мимо реки Гребихи. Обратил внимание, что по льду ходят мужчина, женщина и двое детей. Буквально за несколько секунд, повернув голову налево, я увидел, что они уже провалились под лед и просят о помощи", - рассказал полицейский.

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Он резко остановился и выскочил из машины. Знал, что в багажнике есть буксировочный трос. Схватил его и побежал к водоему. Зная, что лед хрупкий, решил приближаться к семье, что барахталась в воде, ползком. Приблизился на длину веревки.

"Сначала бросил веревку 13-летнем мальчику, поскольку он, можно сказать, уже шел ко дну. Сначала вытащил его. Затем 3-летнего мальчика, которого отец одной рукой держал над водой. Потом - женщину, и последним - мужчину", - рассказал Ярослав Семенец.

Посадив спасенных в теплый автомобиль, отвез семью к их месту жительства. Все четверо изрядно испугались и сильно замерзли. Но повреждений не получили, поэтому от медицинской помощи отказались.

2 февраля начальник полиции Полтавщины Иван Выговский вручил старшему лейтенанту полиции Ярославу Семенцу награду Главного управления полиции области "Знак Почета".

Скромный полицейский не чувствует себя героем - считает, что на его месте так поступил бы каждый.

2 человек спас главный инженер Черкассытеплокоммунэнерго Николай Джулай. 31 января 70-летняя женщина и ее 45-летний сын провалились под лед на канале в селе Худяки под Черкассами.