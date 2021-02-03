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среда, 03 февраля 2021 10:20

Сначала вытащил старшего, который шел на дно - коп спас семью с 2 детьми
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Семью с двумя детьми, провалилась под лед в селе Березняки Лубенского района Полтавской, самостоятельно спас местный полицейский.

Это произошло в воскресенье 31 января, рассказали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Старший лейтенант полиции Ярослав Семенец спас семью Бабич из ледяной воды
Фото: pl.npu.gov.ua
Старший лейтенант полиции Ярослав Семенец спас семью Бабич из ледяной воды
Старший лейтенант полиции Ярослав Семенец спас семью Бабич из ледяной воды
За спасение семьи Бабич старший лейтенант полиции Ярослав Семенец награжден "Знаком Почета"
За спасение семьи Бабич старший лейтенант полиции Ярослав Семенец награжден "Знаком Почета"

Семья с двумя детьми - сыновьями 3-х и 13-ти лет в выходной день гуляла у реки Гребиха. Дети катались на санках. В одно мгновение радостные возгласы сменились криками о помощи.

"Мы решили с детьми прогуляться на реке. Фотографировались, катались на льду. И в один миг ребенок провалился вместе с младшим братом в воду", - рассказывает жительница села Березняки Ольга Бабич.

Автор: pl.npu.gov.ua
  Ольгу бабич и ее смесью из ледяной воды спас полицейский
Ольгу бабич и ее смесью из ледяной воды спас полицейский

Санки с младшим мальчиком были на замерзшем водоеме на расстоянии около 10 метров от берега, когда под ними треснул лед и ребенок оказался в ледяной воде. Пытаясь самостоятельно спасти ребенка, родители вместе со старшим сыном также провалились под лед.

Все могло бы закончиться трагедией, если бы в этот момент рядом не оказался старший инспектор сектора реагирования патрульной полиции Лубенского районного отдела полиции Ярослав Семенец.

"В тот день я проезжал мимо реки Гребихи. Обратил внимание, что по льду ходят мужчина, женщина и двое детей. Буквально за несколько секунд, повернув голову налево, я увидел, что они уже провалились под лед и просят о помощи", - рассказал полицейский.

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Он резко остановился и выскочил из машины. Знал, что в багажнике есть буксировочный трос. Схватил его и побежал к водоему. Зная, что лед хрупкий, решил приближаться к семье, что барахталась в воде, ползком. Приблизился на длину веревки.

"Сначала бросил веревку 13-летнем мальчику, поскольку он, можно сказать, уже шел ко дну. Сначала вытащил его. Затем 3-летнего мальчика, которого отец одной рукой держал над водой. Потом - женщину, и последним - мужчину", - рассказал Ярослав Семенец.

Посадив спасенных в теплый автомобиль, отвез семью к их месту жительства. Все четверо изрядно испугались и сильно замерзли. Но повреждений не получили, поэтому от медицинской помощи отказались.

2 февраля начальник полиции Полтавщины Иван Выговский вручил старшему лейтенанту полиции Ярославу Семенцу награду Главного управления полиции области "Знак Почета".

Скромный полицейский не чувствует себя героем - считает, что на его месте так поступил бы каждый.

2 человек спас главный инженер Черкассытеплокоммунэнерго Николай Джулай. 31 января 70-летняя женщина и ее 45-летний сын провалились под лед на канале в селе Худяки под Черкассами.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
03
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