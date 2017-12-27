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среда, 27 декабря 2017 17:31

Смелые лица спасателей показали в календаре на 2018 год
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Черкасские спасатели снялись в фотосессии для корпоративного календаря на 2018 год
Фото: Пресс-служба УДСНС Черкасской области
Черкасские спасатели снялись в фотосессии для корпоративного календаря на 2018 год
Черкасские спасатели снялись в фотосессии для корпоративного календаря на 2018 год
Черкасские спасатели снялись в фотосессии для корпоративного календаря на 2018 год
Черкасские спасатели снялись в фотосессии для корпоративного календаря на 2018 год
Черкасские спасатели снялись в фотосессии для корпоративного календаря на 2018 год
Черкасские спасатели снялись в фотосессии для корпоративного календаря на 2018 год

Черкасские спасатели снялись в фотосессии для корпоративного календаря на 2018 год.

Он называется "Обычные лица чрезвычайной профессии", пишет в Facebook представитель УДСНС Черкасской области Константин Проценко.

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"В этом году мы остановились на традиционной подачи, когда фотограф представляет Службу через антураж, усиленный личностью модели. Убежден, в будущем мы сможем потягаться с" Pirelli ", или ежегодным календарем Нью-Йоркских пожарных" Firefighters ", - рассказывает Проценко.

Лондонский фотограф и биатлонистка Доминика Куда представила горячий календарь, демонстрирующий тела спортсменов во всей красе. В фотосессии приняли участие балерины, легкоатлеты, пауэрлифтеры и даже наездники.

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