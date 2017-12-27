Смелые лица спасателей показали в календаре на 2018 год

Фото: Пресс-служба УДСНС Черкасской области

Черкасские спасатели снялись в фотосессии для корпоративного календаря на 2018 год.

Он называется "Обычные лица чрезвычайной профессии", пишет в Facebook представитель УДСНС Черкасской области Константин Проценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волонтеры создали сюрреалистический календарь для помощи ВСУ

"В этом году мы остановились на традиционной подачи, когда фотограф представляет Службу через антураж, усиленный личностью модели. Убежден, в будущем мы сможем потягаться с" Pirelli ", или ежегодным календарем Нью-Йоркских пожарных" Firefighters ", - рассказывает Проценко.

Лондонский фотограф и биатлонистка Доминика Куда представила горячий календарь, демонстрирующий тела спортсменов во всей красе. В фотосессии приняли участие балерины, легкоатлеты, пауэрлифтеры и даже наездники.