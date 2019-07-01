Сломанный нос и побитая голова: женщина "воспитывала" 7-месячную дочь

В Кременце на Тернопольщине 7-месячную девочку избила мать. У ребенка сломан нос и голова в синяках. Фото - ТСН

В Кременце на Тернопольщине 7-месячная девочка попала в больницу со сломанным носом и синяками на голове.

Избила ребенка 27-летняя мать, сообщили соседи. Также заявили, что ребенок несколько раз выпадал из коляски. Пьяная женщина пыталась посадить его, но тщетно. В итоге - коляска упала на девочку. Люди попытались отобрать малышку у родственницы, но последняя не отдавала, а схватив ее, начала убегать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Усмирили горе-мать полицейские. Ребенка доставили в больницу. Подозреваемая - уроженка Киева. Она переехала в Тернопольскую область с мужем. Оба постоянно злоупотребляют спиртными напитками. У супругов уже 5 малолетних детей. Двое из них находятся под опекой свекрови и живут в соседней области. Пострадавшую девочку также опекунские органы передали дедушке", - рассказали полицейские.



Все детали инцидента устанавливаются. Мать привлекут к ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

В селе Криволука Чертковского района на Тернопольщине 37-летняя женщина избила 2-летнего сына. К медикам не обращалась, пока ребенок через несколько дней не потерял сознание.