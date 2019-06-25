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среда, 26 июня 2019 04:15

Следователи ГБР заинтересовались скандальным делом фермеров, которым сожгли 3 машины

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Следователи ГБР заинтересовались скандальным делом фермеров, которым сожгли 3 машины
20 хвилин Виктория Кулик

О скандальной истории фермеров из Бара стало известно Государственному бюро расследований.

ГБР заинтересовались судьями, которые избирали меру пресечения подозреваемым в рейдерском захвате фермерского хозяйства "Дарья и Я", вымогательстве $200 тысяч и сожжении трех автомобилей, пишет 20 минут.

"При администрации главы государства формируют рабочую группу, которая должна выработать механизмы противодействия рейдерству, - говорит Виктория. - Об этом я узнала в Киеве на Антирейдерском мероприятии. Там рассказала как отбирали наш бизнес. Это слышали народные депутаты, представители прокуратуры, ГБР, председатель Антирейдерского союза предпринимателей Украины", - рассказала владелица хозяйства Виктория Кулик.

"Наезды" на предпринимателей приобрели угрожающий характер. В начале разговора предоставили слово двум пострадавшим. Первой выступала Виктория Кулик.

"Когда закончила выступление, меня спросили не страшно ли мне. Конечно, страшно. Так же боятся другие предприниматели. Мы уже много натерпелись. Надо защищаться. Тем более, что подозреваемых установили. Продолжается досудебное расследование", - говорит Виктория.

При возврате своей собственности в них требовали $ 200 тысяч. Затем цену снизили наполовину. За то, что не заплатили, им сожгли три автомобиля. Сначала два, через некоторое время еще один.

На собранные фермер рассказала, как идет расследование, как в суде реагируют на их заявления и заявления следователей, меры применили к подозреваемым. Они уже обращались в суд. Просили наложить арест на имущество, технику, надеялись таким образом хоть что-то спасти от рейдеров. Не сразу это удалось сделать. В судах выбирали меру пресечения подозреваемым и ходатайство о его изменении.

После собрания к Виктории Кулик подошел руководитель следственного управления Центрального аппарата ГБР.

"Он попросил предоставить подробную информацию. Должны сделать это в письменном виде", - говорит Виктория.

В своем выступлении женщина не скрывала, что сначала следствие медленно устанавливало обстоятельства дела. В подтверждение привел конкретные факты.

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"Возможно, это повлияло на работу следователей, но в последнее время они работают значительно активнее, чем это было после возбуждения уголовного производства", - говорит Виктория.

Трое подозреваемых ненадолго задержались в следственном изоляторе. Есть еще четвертый, которого задерживали. По словам фермера, именно он является заказчиком нападения на них. Сейчас некоторые советует Куликам забрать заявления о совершении против них преступления. Мол, так будет лучше для фермеров и средства возместят.

"Заявления забирать не будем. В конце прошлой недели полицейские посоветовали нам усилить охрану на уборке урожая. Видимо, что-то знают, когда предупреждают", - говорит Виктория Кулик.

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3 месяца назад фермеру Виктории Кулик из города Бар Винницкой области сожгли 2 машины. Их облили бензином во дворе многоэтажки. Виновников и заказчиков до сих пор ищут. Следователи до сих пор расследуют поджог. В уголовном производстве устанавливают свидетелей. Назначили ряд экспертиз, которые еще продолжаются.

Женщине отомстили неизвестные за то, что написала жалобу в Минюст. В нее кто-то решил "отжать" бизнес. Юридически новой владелицей фермерского хозяйства стала Лаура Любчецько. Незаконное перерегистрацию бизнеса на нее сделал киевский регистратор Александр Прошкин. После мгновенной заявления пострадавших полицейские обоих подали в розыск. Их до сих пор не могут найти.

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