Школьники призывают отказаться от воздушных шариков на последний звонок

persha.kr Винницкие школьники призывают отказаться от воздушных шариков

Ученики винницкой школы "АИСТ" призывают администрации учебных заведений и родителей не использовать воздушные шарики во время Последнего звонка.

Отпускать шарики в небо опасно из-за экологической угрозы, отмечают школьники, пишет ТСН.

"В Украине и мире сложилась традиция отпускать шарики в небо на праздники, торжественные мероприятия и просто так. И хотя нам нравятся шарики, мало кто знает или задумывается, что они могут нести серьезную угрозу", - говорится в обращении учеников размещенном в YouTube.

В связи с чем школьники предложили сажать деревья, символизирующие заботу о природе.

"Во времена когда о природе заботятся меньше, чем о захватывающие зрелища, мы решили попробовать восстановить баланс и предложить всем желающим посадить деревце, которое станет частью цикла жизни на еще долгие годы, а не принесет радость на несколько минут", - призвали школьники.

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Винницкая десятиклассница Мария Ошовская уговорила через социальные сети шесть местных кафе предлагать клиентам скидки или печенье. Это в случае, если они придут со своим горшком. На самом деле, бумажные чашки очень вредны: чтобы стаканчик с напитком не протекала, его изнутри покрывают пластиком. К тому же, такие чашки почти нигде не перерабатываются. Чем их меньше, тем меньше мусора.