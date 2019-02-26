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вторник, 26 февраля 2019 16:00

Школьник умер после инфекционного заболевания

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Школьник умер после инфекционного заболевания
Установит причины смерти судебно-медицинская экспертиза. Фото: ternograd.te.ua

На Тернопольщине 9-летний мальчик дома потерял сознание и умер.

Перед этим ребенок переболел ОРВИ, а последние два дня жаловалась на головные боли, - сообщили в областном управлении Нацполиции.

О том, что его 9-летний сын потерял сознание и ни на что не реагирует, по телефону в "скорую" сообщил отец.

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На момент приезда медиков сердце мальчика еще работало, но спасти жизнь малолетнему ребенку не удалось.

О смерти жителя Тернопольского района врачи сообщили на линию "102".

"По предварительной информации, школьник в феврале переболел ОРВИ, а последние два дня жаловался на головные боли. В день бедствия мальчик скорее вернулся домой из школы. Пообедав, лег отдохнуть. В какой-то момент в комнату вошел еще один сын и заметил, что его брат теряет сознание ", - рассказали в полиции.

По словам отца, он пытался привести ребенка в сознание, параллельно вызвав "скорую", однако не удалось.

Установит причины смерти судебно-медицинская экспертиза.

Погибший мальчик - средний сын семьи.

Продолжается следствие.

На седьмой неделе 2019 ГОДА показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 516,7 на 100 000 населения, что на 0,4% меньше эпидемического порога по Украине. Эпидемии гриппа нет.

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