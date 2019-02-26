Школьник умер после инфекционного заболевания

На Тернопольщине 9-летний мальчик дома потерял сознание и умер.
Перед этим ребенок переболел ОРВИ, а последние два дня жаловалась на головные боли, - сообщили в областном управлении Нацполиции.
О том, что его 9-летний сын потерял сознание и ни на что не реагирует, по телефону в "скорую" сообщил отец.
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На момент приезда медиков сердце мальчика еще работало, но спасти жизнь малолетнему ребенку не удалось.
О смерти жителя Тернопольского района врачи сообщили на линию "102".
"По предварительной информации, школьник в феврале переболел ОРВИ, а последние два дня жаловался на головные боли. В день бедствия мальчик скорее вернулся домой из школы. Пообедав, лег отдохнуть. В какой-то момент в комнату вошел еще один сын и заметил, что его брат теряет сознание ", - рассказали в полиции.
По словам отца, он пытался привести ребенка в сознание, параллельно вызвав "скорую", однако не удалось.
Установит причины смерти судебно-медицинская экспертиза.
Погибший мальчик - средний сын семьи.
Продолжается следствие.
На седьмой неделе 2019 ГОДА показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 516,7 на 100 000 населения, что на 0,4% меньше эпидемического порога по Украине. Эпидемии гриппа нет.
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