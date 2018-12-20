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пятница, 21 декабря 2018 04:15

Сколько стоит новогодний пир в ресторанах

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Хотя Новый год традиционно считается домашним праздником, его все чаще отмечают в ресторанах. Ведь там не нужно часами готовить праздничное меню, а на утро мыть гору посуды.

В винницких ресторанах стоимость праздничного банкета в среднем стоит 1500 грн. Сайт Gazeta.ua узнал, что предлагают гостям самые популярные заведения города.

PASTA E VINO

Стоимость празднования: 2000 грн, вечеринка для детей до 4 лет – бесплатно, от 4 лет – 800 грн.

Ресторан предлагает легкую программу в стиле Италии 20-х годов: ожерелье из жемчужин, перьев в красивых прическах, изящные сеньориты, итальянская мафия и крутой алкоголь. Будет играть джаз-кабаре оркестр.

Шеф-повар подготовил особое новогоднее меню и несколько сюрпризов. Еще несколько козырей обещают от персонала.

Автор: vezha.vn.ua
  ресторан PASTA E VINO
ресторан PASTA E VINO

Для детей в новогоднюю ночь пригласили аниматора с развлекательной программой. На случай, если кого-то из них сморит сон, оборудуют спальные места.

Автор: vezha.vn.ua
  ресторан PASTA E VINO, детская комната
ресторан PASTA E VINO, детская комната

RED ZEPPELIN

Стоимость празднования: 1600 грн

На Новогоднее празднование в заведение пригласили Антона Мухарского и профессора антропологии Ореста Лютого с программой "Кроткой и Строгой Украинизации". Музыкальное сопровождение обеспечит известная киевская кавер-группа, которая также играет отдельный концерт в новогоднем рок-стиле.

Банкет в ресторане обещают в стиле "Все включено": два меню на выбор, алкогольные и безалкогольные напитки, десерты и шоу-программа.

Учитывая репертуар Антона и Ореста, брать детей на вечеринку-концерт не рекомендуют. Поэтому установили ограничения 18+. Но будет работать детская комната со своим звуком.

Автор: Red Zeppelin
  ресторан Red Zeppelin
ресторан Red Zeppelin

"КАСАБЛАНКА"

Стоимость празднования: 1100 грн

В ресторане состоится вечеринка в стиле Гэтсби - это море запрещенного алкоголя, возмутительный чарльстон и черный джаз, свобода тела и души от любых запретов.

Костюмы гостей должны быть в духе 20-х годов прошлого века. Если платья, то с глубоким декольте или вырезом на спине. Если украшения, то с камнями и сияющими стразами.

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Для женщин дресс - код - элегантное платье из шелка, бархата или кружева, украшена пайетками, бахромой, брошью. На шее-нить жемчуга, в руках - крошечный клатч. Приветствуется яркая помада, перламутровые тени и красивые прически.

Мужской костюм в стиле Гэтсби выглядит строго и внушает уверенность. Это "Тройка" черного цвета, белая рубашка, бабочка, аккуратно приглаженные волосы и туфли, начищенные до блеска. Дополняют образ такие аксессуары, как платок в кармане пиджака, часы, шляпа, сигара и даже трость.

Алкоголь каждый берет с собой.

Автор: 3place
  ресторан "Касабланка"
ресторан "Касабланка"

Фотографы показали необычные снимки Нового года. На них видно, как молодежь развлекается с алкоголем, без него и устраивает пьяные вечеринки.

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