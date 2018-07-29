Благодаря длительным дождям наступил долгожданный грибной сезон. Это подходящее время для дополнительного заработка.

В этом году ожидают небывалый урожай грибов.

Самыми дорогими считают белые грибы. В Виннице килограмм таких стоит 100 гривен.

"Это дешево, потому грибы большие. А на самом деле ценятся маленькие. Такие, что можно в банке положить в ряд и закрутить на зиму. Небольшие грибочки стоят до 150 гривен за килограмм. Также популярны бабки. На третьем месте - лисички по 90 гривен за килограмм", - говорит продавец винницкого рынка" Урожай "Галина Зелинская.

Автор: Татьяна САРАХАН Сезонные заработки: сколько можно заработать на грибах

Продавцы неохотно говорят, где можно быстро собрать белых грибов. Ведь только на них в неделю можно заработать до 5-7 тысяч гривен.

"С тех пор как начались дожди, по грибы идем всей семьей. На рассвете едем в "черный" лес. В последнее время случается, что за час собираем полное ведро белых грибов. Это добрых 3-4 килограмма. На рынке торгую сама. Имею своих клиентов. Люди охотно сушат грибы, консервируют, тушат. Собирать грибы на заказ - одно удовольствие. Идем в лес вместе с мужем. Знаем, что грибы у нас купят", - говорит Елена Пилявец из города Калиновка.

За день на грибах можно заработать до 1-2 тыс. грн. Их продают самостоятельно на рынках. Или сдают перекупщикам.