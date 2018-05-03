Сказали, когда резко подешевеет клубника

Автор: Татьяна САРАХАН Оптовики сказали, когда цена клубники резко подешевеет

На винницком рынке "Урожай" начали продавать полевую клубнику.

Ее привозят из Херсона, где выращивают под пленкой.

Спелую свежую клубнику продают по 128-130 гривен. Немного подвявшую - по 90 грн. Клубника, которая имеет несколько испорченый вид отдают за 45 грн.

Стоимость клубники с каждым днем ​​падает. На других рынках города цена почти не отличается.

"Буквально за неделю цена клубники снизится на половину. Будет стоить по 50-58 гривен за килограмм", - говорит Gazeta.ua продавец Владимир.

Автор: Татьяна САРАХАН Оптовики сказали, когда цена клубники резко подешевеет

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Клубника и шпинат является наиболее токсичными и опасными для здоровья. Об этом заявили ученые из министерства сельского хозяйства США.