Сказали, когда резко подешевеет клубника

На винницком рынке "Урожай" начали продавать полевую клубнику.
Ее привозят из Херсона, где выращивают под пленкой.
Спелую свежую клубнику продают по 128-130 гривен. Немного подвявшую - по 90 грн. Клубника, которая имеет несколько испорченый вид отдают за 45 грн.
Стоимость клубники с каждым днем падает. На других рынках города цена почти не отличается.
"Буквально за неделю цена клубники снизится на половину. Будет стоить по 50-58 гривен за килограмм", - говорит Gazeta.ua продавец Владимир.
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Клубника и шпинат является наиболее токсичными и опасными для здоровья.
Об этом заявили ученые из министерства сельского хозяйства США.
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