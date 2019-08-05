Сирены гражданской защиты напугали горожан

Сработали сирены гражданской защиты в Харькове 5 августа в 13:40.
Опасности нет, пишет twitter.com/XAPKIB.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали главную проблему Харькова
Бл. 13:40 через технічний збій по місту спрацювали сирени цивільного захисту, небезпеки немає pic.twitter.com/MUHvf8Zd7L— @XAPKIB (@XAPKIB) 5 августа 2019 г.
Инцидент произошел из-за технического сбоя.
Биеннале молодого искусства, которую Министерство культуры назвало самым ожидаемым художественным событием года, продлится в Харькове с 17 сентября по 31 октября. Харьков не имеет пространства, аналогичного по площади и возможностям Мыстецькому Арсеналу в Киеве, где прошла первая биеннале, поэтому место проведения было основной интригой, сообщили организаторы.
×
Комментарии