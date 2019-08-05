Сирены гражданской защиты напугали горожан

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Бл. 13:40 через технічний збій по місту спрацювали сирени цивільного захисту, небезпеки немає pic.twitter.com/MUHvf8Zd7L

Сработали сирены гражданской защиты в Харькове 5 августа в 13:40.

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