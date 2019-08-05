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понедельник, 05 августа 2019 14:38

Сирены гражданской защиты напугали горожан

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Сирены гражданской защиты напугали горожан
В Харькове из-за технического сбоя сработали сирены гражданской обороны. Фото: WordPress.com

Сработали сирены гражданской защиты в Харькове 5 августа в 13:40.

Опасности нет, пишет twitter.com/XAPKIB.

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Дата
05
августа

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