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среда, 11 декабря 2019 09:31

Сидел за рулем, принимал деньги и смотрел фильм

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Сидел за рулем, принимал деньги и смотрел фильм
Смотрел фильм во время движения. Фото очевидца.

10 декабря в Кривом Роге Днепропетровской области сфотографировали водителя маршрутки, который в процессе езды смотрел фильм на смартфоне.

Телефон он расположил на приборной панели, сообщили в Обозревателе.

Нарушение зафиксировали на маршруте № 286. И, судя по фото, водитель одновременно управлял маршруткой, принимал деньги у пассажиров и смотрел фильм.

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В Днепре в салоне троллейбуса пожилой мужчина ощупывал девушку. Сначала пассажиры приняли дедушку за вора. Заметив, как он тянется в карман куртки девушки, сразу его остановили.

Попытку совершения преступления успели зафиксировать на фото. Снимок опубликовали в Facebook-сообществе "Общественный транспорт Днепра".

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Дата
11
декабря

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