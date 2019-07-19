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пятница, 19 июля 2019 12:01

Сессию Полтавского облсовета впервые провели в обновленной зале, а Зеленский не приехал
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В зале Полтавского областного совета после ремонта впервые провели пленарное заседание
Фото: Ольга Стенько
В зале Полтавского областного совета после ремонта впервые провели пленарное заседание
В зале Полтавского областного совета после ремонта впервые провели пленарное заседание

В Полтаве 26-ю сессию областного совета 7-го созыва открыли в обновленном зале. Информация о прибытии президента Владимира Зеленский не подтвердилась.

Кореспондерт Gazeta.ua побывал на пленарном заседании.

19 июня впервые после масштабного ремонта в зале Полтавского областного совета открыли пленарное заседание. На сессию зарегистрировались 64 из 84 депутатов.

Планируют рассмотреть 72 основных вопроса, 6 дополнительных и последний пункт повестки дня - разное.

Ажиотаж вызвала информация, распространенная накануне местными активистами, что в Полтаву ожидают приезд первого лица Украины - президента Владимира Зеленского. Однако она не подтвердилась.

Стоимость капремонта сессионного зала Полтавского облсовета увеличили на 750 тыс. Грн за подтопления подвального помещения здания. В прошлом году выделили 36,9 млн грн.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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