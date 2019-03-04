"Семейная икона Богоматери спасла бабушку от недуга" - Ярина Винницкая

Автор: Валерий Шмаков

Издательница и коллекционер со Львова Ярина Винницкая рассказала историю семейной иконы Богоматери, которая когда-то спасла ее бабушку от болезни.

- Это литография 1920-30-х годов. Такие иконы имеет не одна семья. Они вошли в моду в 20-30-е годы и вытеснили рисованные домашние иконы. Но наша икона имеет свою семейную историю.

Моя прабабушка не имела долго детей. Забеременела достаточно поздно, в 35 лет, в то время это было беспрецедентно, и очень лелеяла свою дочь, мою бабушку.

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Бабушка в 7 лет заболела скарлатиной. Лекарств не было. Врач сказал: или преодолеет сам организм, или нет. Была решающая ночь, в которую она должна была выжить. Так выглядело, что бабушка уже умирает, даже пришли ее одноклассники маленькие попрощаться с ней. Бабушка лежала на столе. Еще долго помнила, как дети плакали, как они приседали, чтобы помолиться.

А ее мама очень молилась и пообещала этой иконе, что если ее дочь выживет, она будет каждую среду и субботу, в богородичные дни, курить лампадки. Бабушка выжила, попросила пить. И пока прабабушка была жива, она придерживалась своего слова. С этой иконой семья и переехала в Украину. Считаем эту икону семейной чудотворной, она уже намолена. Хотя она написала не сельским богомазом, а считается массовым продуктом, потому что это литографией.

Материал о коллекции Ярины Винницкой читайте в номере журнала Країна от 26 февраля 2019 года.