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пятница, 02 августа 2019 14:59

Селянина осудила за флаг со свастикой

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Селянина осудила за флаг со свастикой
Флаг висел над селом 5 часов. Фото: ТСН

Виктора Копийко из села Боярка Лисянского района Черкасской области приговорили к 2 годам условно из-за флага Третьего рейха. Он установил дома мачту и поднял на нее черную свастику в белом круге и на красном полотнище.

Флаг заметили односельчане и вызвали полицию. Полицейские сняли скандальный символ оккупации и составили протокол на нарушителя. В общем полотнище провисело 5 ч.

В суде копейки полностью признал свою вину. К тому же судьи учли, что подозреваемый активно способствовал в раскрытии собственного преступления. Поэтому Копийко присудили 2 года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

"Виктор холост, - говорит Петр - односельчанин нарушителя. Фамилию называть не хочет. - Жены нет, живет с матерью. Поэтому не знает, куда ему деть энергию. Бросается в разные крайности. Ранее был сторонником "русского мира". Впоследствии превратился в заядлого украинского националиста. Выбрал себе Библию - книгу "Страна Моксель" историка Владимира Белинского. Дошел до того, что напечатал цитаты из книги, пришел в школу и прилепил их везде, где только можно было. Видимо до сих пор от стекол не отодрали. Я сам люблю читать Белинского, но зачем крайности впадать? Витя нигде не работает. Теперь завел собаку и тренирует ее. Словом, до сих пор детство в голове".

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Копийко не первый раз вывешивает флаги.

"Раньше у него на мачте висел бандеровский красно-черный. Никто ему в селе слова не говорил. А это ударился в новую идеологию. Заказал через интернет немецкий флаг со свастикой. Повесил на мачту и любовался 5 часов. Не знаю, это он сам такое делает, или кто-то его надоумил. Говорят, ему дали год условно, потому что признали, что он не вполне осознает, что делает", - добавляет односельчанин.

Флаг со свастикой уничтожили на следующий день по приговору суда.

Сейм Латвии одобрил во втором чтении поправки, которые предусматривают штрафы за ношение формы тоталитарных режимов на общественных мероприятиях. Законодатели предлагают запретить ношение формы Красной армии и НКВД и формы нацистской Германии. Нарушителям грозит штраф до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.

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