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вторник, 15 февраля 2022 06:00

Сегодня следует обзавестись "громовой" свечой. Она спасает от ведьм и непогоды – приметы на Сретение

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Сегодня следует обзавестись &quot;громовой&quot; свечой. Она спасает от ведьм и непогоды – приметы на Сретение
На Сретение украинцы пытались освятить воду в храмах. Считали ее целебной. ФОТО: Ольга СТЕНЬКО

Сегодня христиане отмечают Сретение Господне. С этим днем у наших предков было связано множество примет и верований.

Предки верили, что 15 февраля зима встречается с летом. Поэтому в этот день часто произносили разные заклинания на скорый приход тепла. Также просили у высших сил удачи и счастья для себя.

"Доленька, Доля, дай мне хлеба, теплую одежду и силу медвежью", - говорили украинцы.

На Сретение люди пытались сходить в церковь, чтобы освятить свечи. Домой их несли зажженными. Затем в течение года хранили возле образов. Предки верили, что такие свечи обладают магической силой и способны оберегать дом от ураганов и смерчей, а семью – от порчи.

Часто домой из церкви люди несли зажженной одну свечу. В доме читали над ней молитвы и говорили просьбу: "Пусть весеннее половодье не повредит посевы, а мороз деревья не бьет". Такую свечу называли "громовой". Ее зажигали, когда на улице начиналась страшная непогода, большой пожар, наводнение. Также если кто-то из родных умирал.

"Тогда душа спокойнее перейдет в мир иной", - говорили украинцы.

На Сретение в храмах люди также пытались освятить воду. Считали ее целебной и способной отогнать от дома разную нечистую силу и ведьм.

Из примет украинцы больше всего доверяли следующим:

- Ясная и тихая погода на Сретении – к хорошему урожаю;

- Началась оттепель – весна будет поздней;

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- Какая погода на Сретение, такой будет и весна;

- Если метет снег - хорошо уродят зерновые культуры.

Сретением Господним называется день, когда Иисуса Христа впервые принесли в церковь. Случилось это на 40-й день после его рождения. В Иерусалимский храм Спасителя принесла Дева Мария и святой Иосиф. А встретил их святитель Симеон Богоприемник. Вторым человеком, увидевшим сына Божия, стала пророчица Анна, согласно Евангелию от Луки.

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