Сегодня день ангела у настойчивых мужчин – какие тайны скрывают их имена

В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Марк, Иван, Георгий, Егор, Юрий, Вениамин, Лаврентий, Анна.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Вениамин – мужчины с этим именем считаются одаренными и талантливыми. Могут становиться хорошими художниками, поэтами, музыкантами. Вениамины – добрые, интеллигентные и старательные. Последняя черта помогает им добиваться успехов в бизнесе, если решат им заняться. Женятся только по любви;

Анна – женщины с этим именем обычно добросердечны. Готовы помогать каждому, кто к ним обращается. Охотно поддерживают и мотивируют людей вокруг, умеют давать дельные и своевременные советы. Анны ответственные работницы. Ценят уважение коллег к себе. Могут отказываться от лучших работ, если на нынешних довольны атмосферой в коллективе. Избегают неискренних, на их взгляд, людей. У Анны традиционные взгляды на семью. С желанием занимается домашними делами;

Георгий – имя греческого происхождения. От него пошли два других имени, которые прижились в Украине – Юрий и Егор. Носители этих имен обычно спокойные и сосредоточенные на своем внутреннем мире мужчины. Имеют философский склад ума. Всегда упорно идут к поставленной цели. Легко заводят знакомства, но не любят шумные компании;

Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

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Марк, Марко – мужчины с этим именем обычно начитаны и хорошо эрудированы. Они коммуникабельны и приятны в общении. В то же время для Марков важно признание и внимание от окружающих. Это хорошие друзья, которые всегда придут на помощь. В молодости Марк часто заводит романы, но если влюбится – будет верен только избраннице;

Лаврентий – владельцы этого имени вырастают упрямыми, но одновременно отзывчивыми мужчинами. Для них важно завоевать крепкое положение в обществе. Лаврентии редко останавливаются на достигнутом и всегда пытаются сделать свои карьеры еще более успешными. Очень любят своих жен.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Петр, Симон, Игнатий, Агафья. Gazeta.ua готовила материал, в котором мы рассказывали о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.