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четверг, 13 января 2022 03:00

Сегодня день ангела у мужчин с лидерскими качествами

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Сегодня день ангела у мужчин с лидерскими качествами
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Мелания, Пётр, Игорь.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Петр – это мужчины, которые во всех работах всегда стараются становиться лидерами. Очень тщательно относятся к своей профессиональной подготовке. Склонны к анализу и систематизации полученных знаний. Часто становятся следователями, математиками или инженерами. К будущей жене предъявляют одно требование – быть верной. На остальные качества избранницы могут невзирая;

Игорь – мужчины с этим именем чаще всего являются общительными, умеренными и самокритичными. Производят впечатление целеустремленных и объективных людей. Несмотря на врожденную доброту, Игорев не нужно слить или выводить из себя. Потому что могут не сдерживать эмоций и в своих высказываниях выходить за моральные рамки. У Игоря есть аналитический ум и умеют найти выход из неприятных ситуаций. В семейной жизни стремятся к лидерству, но не редко со временем становятся более мягкими и выполняют прихоти жен;

Мелания – владелицы этого имени обладают острым умом. Это любознательные и сообразительные женщины. Умеют найти подход и наладить общение с любым человеком. Мелании – это отличные подруги. Поэтому обычно они часто оцеплены большим количеством внимания. Нередко становятся душой компании, благодаря хорошему чувству юмора. Это женщины с природной харизмой и магнетизмом. Поэтому всегда есть много поклонников. Решение о замужестве может принимать долго. Однако если ответит мужу "да", станет для него великолепной женой и хорошей хозяйкой.

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Вчера день ангела отмечали люди с именами Федор, Макар, Ирина, Антон, Лев, Ярина.

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