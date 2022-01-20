Сегодня день ангела у чудесных хозяек - у них красивое имя

Сегодня день ангела празднуют владельцы имен, которые довольно распространенны в Украине. Не забудьте поздравить друзей, родственников и знакомых, которые их носят. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Антон, Григорий, Евгений, Емельян, Ярослава, Василина.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Антон – владельцы этого имени редко совершают необдуманные поступки и всегда рационально подходят к разным ситуациям и вопросам. Не разрешают окружающим вмешиваться в их жизнь. Часто достигают карьерных успехов, потому что, получая задачу, всегда работают на результат. В отношениях с женщинами Антоны галантны. Однако решение о браке дается им тяжело;

Григорий - эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, но пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом;

Евгений – мужчины с этим именем любят работать, но трудности с которыми сталкиваются на пути – могут выбить их из колеи и вынудить нервничать. Наибольшего успеха обычно достигают в сферах, не связанных с техникой и точными науками. В женщинах Евгении ценят доброту и честность. Они образцовые семьянины;

Емельян — владельцы этого имени обычно носят принципиальный характер. Очень упрямы, что иногда причиняет вред им самим. Заранее планируют все дела. Это люди, редко имеющие большой круг общения. Обычно предпочитают иметь только нескольких друзей, которым полностью доверяют;

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Ярослава – женщины с этим именем являются порядочными и честными. Обладают лидерскими качествами, но никогда не пытаются подмять кого-то под себя. Вместе с тем, Ярославы редко умеют слушать других и игнорируют советы. Это часто приводит к неприятным моментам в их жизни. Ярославы – великие мечтательницы. Стремятся создавать идеальные семьи, в которых им важно чувствовать себя нужными;

Василина – владелицы этого имени не конфликтные люди. Умеют находить общий язык с разными людьми. Это энергичные и жизнерадостные женщины, часто непоседливые и жаждущие путешествий. Василины популярны среди мужчин благодаря природному обаянию. Спутников жизни подбирают очень долго. Любят детей и являются отличными хозяйками.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Иоанн и Афанасий. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах владельцев этих имен.