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понедельник, 21 февраля 2022 03:00

Сегодня день ангела исключительно у мужчин – какие тайны скрывают их имена

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Сегодня день ангела исключительно у мужчин – какие тайны скрывают их имена
День ангела сегодня у владельцев имен, часто встречающихся в Украине. ФОТО: pixibay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Захар, Федор, Степан, Прохор, Макар.

Gazeta.ua подготовила материал где рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Захар – обычно мужчины с этим именем спокойны и скромны. Готовы всегда откликнуться на просьбу о помощи. Захарам важно мнение окружающих о них, поэтому всегда заботятся о своей репутации. Мужчины с этим именем не трудоголики, но взятую на себя работу выполняют на совесть. К отношениям с женщинами Захары подходят очень серьезно. Перед предложением о женитьбе могут долго изучать свою избранницу;

Федор – с древнегреческого это имя означает "Божий подарок". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами Федоры не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор;

Степан – мужчины с этим именем отличаются психологической устойчивостью и сильным характером. Степаны чаще всего выполняют данные обещания, потому что не любят бросать слова на ветер. Благодаря этому у них много друзей. Не боятся трудностей и умеют их преодолевать. Нередко становятся бизнесменами. В семейной жизни отличаются хозяйственностью и уравновешенностью. Для Степанов важно поддерживать чувство любви к избраннице;

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Прохор – это раздражительные, но трудоспособные и ответственные мужчины. Прохори правдолюби. Поэтому часто могут выражать людям в лицо все, что о них думают. Это часто мешает им налаживать хорошие отношения с окружающими. В то же время, если Прохоры смогут поработать над сдерживанием своей прямолинейности, то станут идеальными друзьями и мужчинами;

Макар - в переводе с древнегреческого означает "блаженный", "счастливый". Эти мужчины упрямы и обладают изменчивым настроением. Они добрые и общительные. Любят, чтобы в семье было много детей. Первый брак может для Макара быть неудачным.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Георгий, Лука, Петр. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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