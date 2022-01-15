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суббота, 15 января 2022 22:23

Сдвинулись в обрыв: подробности смертельного восхождения на Говерлу

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Сдвинулись в обрыв: подробности смертельного восхождения на Говерлу
На синем маршруте восхождения на Говерлу люди сдвинулись в обрыв. Одна женщина погибла. Фото: ГСЧС

Во время восхождения на Говерлу в Ворохтянской территориальной общине 15 января в результате падения погибла женщина, еще два человека травмировались.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Событие произошло после обеда на синем маршруте при восхождении на Говерлу. Там три человека сдвинулись в обрыв. "Установлено, что в результате падения 57-женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались", - говорится в сообщении.

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Потерпевшие – жители Одесской области. После падения 32-летняя женщина позвонила по телефону спасателям.

Поисково-спасательные работы усложняли погодные условия и сильный порывистый ветер.

35-летний мужчина получил травму ноги, его доставили в спортивную базу "Заросляк" и передали медикам. Также спасатели обнаружили 33-летнюю женщину и организовали ей сопровождение, с ней работает психолог ГСЧС. К поиску пострадавших были привлечены 28 человек и 5 единиц техники.

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Дата
15
января

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