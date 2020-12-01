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вторник, 01 декабря 2020 17:15

СБУ проверит депутатов, которые пели венгерский гимн

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СБУ проверит депутатов, которые пели венгерский гимн
СБУ взялась за депутатов, которые пели гимн Венгрии.Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины проверяет информацию относительно депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной общины, якобы пели гимн Венгрии после присяги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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"На Закарпатье Служба безопасности Украины в рамках определенной законодательством компетенции проверяет информацию о возможных признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной общины", - говорится в сообщении.

СБУ пока тщательно проверяет полученные материалы относительно этого события.

Депутаты Сюртивской объединенной территориальной общины с головой ОТГ после присяги якобы пели венгерский гимн.На опубликованных кадрах видно, как депутаты действительно поют гимн соседнего государства. По информации автора видео, инцидент произошел еще 21 ноября - в День достоинства и свободы.

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