Шанс на жизнь оценили в 200 тисяч евро: собирают помощь для девушки с лейкемией

Чтобы спасти Оксану Бачинскую, надо 200 тисяч евро. Фото предоставлено Любой Кипоренко

29-летняя Оксана Бачинская из Старого Самбора на Львовщине почти три года борется с лейкемией. Сначала лечилась в Украине, а последний год - в Нидерландах.

"К сожалению, химиотерапия больше не влияет на онкоклетки, а трансплантации слишком ослаблен организм просто не выдержит - говорит подруга детства девушки Люба Кипоренко. - Оксану выписали из клиники, поскольку больше ничего сделать не могли. Весит - 40 килограмм. Из-за многочисленных химиотерапий у нее очень ослабленное сердце. Но врачи дали надежду, сейчас она лечится гомеопатией. Говорят, что это должно подтянуть организм Оксаны и тогда сделают трансплантацию. Это последний шанс и его предварительно оценили в 200 тисяч евро".

В семьи таких денег нет, поэтому они просят всех неравнодушных спасти жизнь Оксаны Бачинской.

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"Мы знакомы еще со школы - продолжает Люба. - Оксана - жизнерадостная и позитивная. Никогда не думала, что она настолько сильна, настоящий боец. Держится сама и еще успокаивает других. Безгранично любит Украину, наши Карпаты. И когда она выздоровеет, мы обязательно на несколько дней пойдем в горы. А еще она талантливая, делает замечательные макияжи".

Для помощи этой девушке важна каждая гривна.

"Я создала специальную группу в Фейсбуке для помощи. С друзьями организовиваем благотворительные концерты, спектакли. Люди приобщаются со своими идеями. Верим, что неравнодушные помогут спасти нашу Оксану".

Реквизиты Приватбанка: гривневый счет - 5168 7427 2907 0510, Бачинский Владимир (отец)

валютный счет для тех, кто желает помочь из-за рубежа: 5168 7427 2907 0528,Bachynskyi Volodymyr (отец)

paypal: [email protected]

21-летняя Анастасия Величко из Черкасс находится в гематологическом отделении областного онкодиспансера. У девушки обнаружили классическую лимфому Ходжкина, смешанный клеточный вариант, 4 стадию. На лечение требуется помощь.